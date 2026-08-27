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El proyecto de cobre Los Azules cerró un financiamiento de USD 240 millones

El proyecto cuprífero ubicado en Calingasta obtuvo un préstamo a cuatro años para continuar con la ingeniería y los trabajos tempranos. La compañía prevé definir la inversión final en 2027 y comenzar a producir cobre en 2030.

El proyecto Los Azules, ubicado en Calingasta, dio un nuevo paso en su desarrollo luego de que McEwen Copper concretara un financiamiento por USD 240 millones para sostener las tareas de ingeniería y los trabajos tempranos.

El préstamo fue otorgado por un grupo de prestamistas y tendrá un plazo de cuatro años. Entre los principales aportantes se encuentran Sprott Natural Resource Investment Partners, con USD 112 millones, y Rob McEwen, presidente y principal accionista de la compañía, con USD 85 millones. Los USD 43 millones restantes fueron aportados por otros inversores.

Según informó la empresa, los fondos permitirán mantener el avance de Los Azules mientras se trabaja en la estructuración de un financiamiento de deuda de mayor escala para concretar el desarrollo integral del proyecto.

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La compañía tiene previsto tomar la Decisión Final de Inversión (FID) y completar el financiamiento integral de Los Azules hacia mediados de 2027. Si se cumplen las condiciones previstas, la producción comercial de cátodos de cobre está proyectada para 2030.

El préstamo tendrá una tasa de interés anual del 12%, con intereses pagaderos mensualmente y devolución del capital al finalizar los cuatro años. El acuerdo también permite cancelar anticipadamente el crédito, bajo las condiciones establecidas.

Como parte de la operación, los prestamistas recibieron además warrants para adquirir acciones ordinarias de McEwen Copper, con una vigencia de cinco años y un precio de ejercicio de USD 40 por acción.

El nuevo financiamiento llega mientras el proyecto continúa con su etapa de ingeniería y preparación para la futura construcción. Durante la campaña de campo 2025-2026 se realizaron más de 5.600 metros de perforación, mientras que los resultados geotécnicos permitieron, según la compañía, avanzar en la optimización del diseño del futuro rajo abierto.

También fueron adjudicados a Metso los principales paquetes de equipos de proceso vinculados con extracción por solventes y electroobtención, ácido sulfúrico y trituración. La licitación para la flota minera se encuentra en su etapa final y McEwen prevé seleccionar al contratista EPCM durante el cuarto trimestre de 2026.

El proyecto ya tuvo además un fuerte impacto sobre el empleo local. Durante el período de mayor actividad de la última temporada de campo llegó a contar con más de 500 trabajadores, de los cuales aproximadamente el 90% fueron contratados en San Juan.

Los Azules también cuenta con la aprobación dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La compañía sostiene que el régimen mejoró de manera significativa la estructura económica del proyecto.

Con el nuevo financiamiento, Los Azules busca sostener el ritmo de avance durante una etapa determinante. El próximo gran objetivo será completar la ingeniería, definir el financiamiento de largo plazo y llegar a mediados de 2027 con las condiciones necesarias para tomar la decisión definitiva sobre la inversión.

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