Cuatro detenidos y seis kilos de cocaína en cuatro allanamientos de la Federal

Uno de los domicilios que adquirió relevancia estaba ubicado en Pocito. Allí, los efectivos observaron movimientos de los sospechosos y detectaron que una caja era trasladada desde el inmueble hacia una camioneta.

El seguimiento continuó hasta que los investigadores interceptaron los vehículos. Al requisar uno de ellos encontraron la caja que habían visto minutos antes. En su interior había cuatro paquetes tipo ladrillo con cocaína.

Ese hallazgo derivó en nuevas medidas judiciales y en cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia.

Durante los procedimientos se encontraron otros tres ladrillos de cocaína, por lo que el secuestro total superó los seis kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Además, los efectivos incautaron dinero en efectivo, vehículos y distintos elementos que, según la investigación, estarían vinculados con el fraccionamiento y distribución de la droga, entre ellos balanzas y materiales utilizados para el corte.

Por el operativo fueron detenidas cuatro personas, tres de nacionalidad boliviana y una argentina, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos secuestrados y las declaraciones de los detenidos, mientras la Justicia busca determinar el alcance de la presunta organización y si existen otras personas vinculadas con la maniobra.