Dibu Martínez tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero del Chelsea

La operación aparece como la salida a una situación que se había vuelto incómoda para el arquero en Aston Villa. El entrenador Unai Emery sumó competencia con el japonés Zion Suzuki y Martínez ni siquiera fue convocado para el debut del equipo en la Premier.

En Chelsea, el argentino llegaría para disputar el puesto con Robert Sánchez, titular en el comienzo de la temporada, y Mike Penders. El club londinense busca mayor experiencia en un puesto que le generó dudas en los últimos tiempos.