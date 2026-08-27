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Dibu Martínez tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero del Chelsea

El arquero argentino de 33 años llegó a un acuerdo de palabra con el club londinense, que pagaría unos 10 millones de dólares por su pase. La firma del contrato podría concretarse este viernes.

Emiliano Martínez está a un paso de cambiar de club en la Premier League. El campeón del mundo acordó de palabra su llegada al Chelsea, que negoció con Aston Villa un traspaso definitivo por alrededor de 10 millones de dólares.

La operación aparece como la salida a una situación que se había vuelto incómoda para el arquero en Aston Villa. El entrenador Unai Emery sumó competencia con el japonés Zion Suzuki y Martínez ni siquiera fue convocado para el debut del equipo en la Premier.

En Chelsea, el argentino llegaría para disputar el puesto con Robert Sánchez, titular en el comienzo de la temporada, y Mike Penders. El club londinense busca mayor experiencia en un puesto que le generó dudas en los últimos tiempos.

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De concretarse la transferencia, Dibu cerrará una etapa de casi seis años en Aston Villa, donde se convirtió en una de las grandes figuras del equipo y disputó 256 partidos oficiales. Su llegada a Stamford Bridge también lo mantendría en la Premier League y le permitiría compartir plantel con otros argentinos.

La firma del contrato está prevista para este viernes, por lo que el campeón del mundo podría iniciar una nueva etapa de su carrera en uno de los clubes más importantes de Inglaterra.

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