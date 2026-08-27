Emiliano Martínez está a un paso de cambiar de club en la Premier League. El campeón del mundo acordó de palabra su llegada al Chelsea, que negoció con Aston Villa un traspaso definitivo por alrededor de 10 millones de dólares.
Dibu Martínez tiene todo acordado para convertirse en nuevo arquero del Chelsea
El arquero argentino de 33 años llegó a un acuerdo de palabra con el club londinense, que pagaría unos 10 millones de dólares por su pase. La firma del contrato podría concretarse este viernes.