El intendente de Calingasta fue denunciado por no responder pedidos de informes

De acuerdo con lo informado, la decisión de acudir a la Justicia contó con el respaldo de los integrantes del Concejo Deliberante y fue adoptada mediante una resolución aprobada por unanimidad.

La denuncia se conoce pocos días después de otra presentación judicial que involucró al propio intendente. Carbajal había denunciado a su extesorera, Martha Campos, por un presunto faltante de $107 millones en las arcas municipales, situación que también se encuentra bajo investigación.

Ahora será la Fiscalía la que deberá determinar si los hechos denunciados por Zárate configuran algún delito y si corresponde avanzar con una investigación formal. La denuncia, por el momento, no implica una determinación de responsabilidad penal contra el intendente.

El enfrentamiento entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal viene de larga data y se profundizó durante la actual gestión. A las diferencias por el manejo administrativo se sumaron cambios dentro del gabinete municipal, con 16 funcionarios que dejaron sus cargos en menos de tres años, según lo señalado por el titular del Concejo.