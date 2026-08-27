El conflicto institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de Calingasta sumó este miércoles un nuevo capítulo en la Justicia. El presidente del cuerpo legislativo, Santos Zárate, denunció al intendente Sebastián Carbajal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El intendente de Calingasta fue denunciado por no responder pedidos de informes
El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, presentó una denuncia contra Sebastián Carbajal. Lo acusa de no responder pedidos de informes y de no remitir documentación contable del municipio.