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El intendente de Calingasta fue denunciado por no responder pedidos de informes

El presidente del Concejo Deliberante, Santos Zárate, presentó una denuncia contra Sebastián Carbajal. Lo acusa de no responder pedidos de informes y de no remitir documentación contable del municipio.

El conflicto institucional entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo de Calingasta sumó este miércoles un nuevo capítulo en la Justicia. El presidente del cuerpo legislativo, Santos Zárate, denunció al intendente Sebastián Carbajal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presentación fue realizada ante la UFI Delitos Especiales, que tiene como fiscal de turno a Adolfo Díaz, y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar los elementos aportados y definir si corresponde avanzar con medidas investigativas.

Según fuentes consultadas, el planteo apunta principalmente a la falta de respuesta a distintos pedidos de informes y requerimientos administrativos realizados por el Concejo desde el inicio de la actual gestión municipal, a fines de 2023. Entre los puntos señalados figura la presunta falta de remisión de balances y otra documentación vinculada con las cuentas y el funcionamiento del municipio.

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De acuerdo con lo informado, la decisión de acudir a la Justicia contó con el respaldo de los integrantes del Concejo Deliberante y fue adoptada mediante una resolución aprobada por unanimidad.

La denuncia se conoce pocos días después de otra presentación judicial que involucró al propio intendente. Carbajal había denunciado a su extesorera, Martha Campos, por un presunto faltante de $107 millones en las arcas municipales, situación que también se encuentra bajo investigación.

Ahora será la Fiscalía la que deberá determinar si los hechos denunciados por Zárate configuran algún delito y si corresponde avanzar con una investigación formal. La denuncia, por el momento, no implica una determinación de responsabilidad penal contra el intendente.

El enfrentamiento entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal viene de larga data y se profundizó durante la actual gestión. A las diferencias por el manejo administrativo se sumaron cambios dentro del gabinete municipal, con 16 funcionarios que dejaron sus cargos en menos de tres años, según lo señalado por el titular del Concejo.

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