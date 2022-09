La edición 2021 fue para Darth Vader del stud El Piringo con la conducción de Cristian López. Constanzo, Aluwet, Asiatic Till, Bollami, City The Glory, Last Corredor, Magnet Curl, Mister Key, New School y Tothemoonandback buscarán quedarse con el clásico del domingo.

Las entradas costarán $1000 y los menores de 12 años ingresan de manera gratuita.