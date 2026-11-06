Un mes de prisión preventiva para el acusado de abusar de su hijastra

La acusación sostiene que el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con la menor, especialmente cuando su pareja se ausentaba para cumplir con su jornada laboral y la dejaba bajo su cuidado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado, al considerar la gravedad de las acusaciones y los riesgos que implicaría que permaneciera en libertad mientras avanza la investigación.

La defensa, representada por la abogada María Filomena Noriega, pidió que el acusado transitara el proceso en libertad, con medidas alternativas.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo y resolvió que permaneciera detenido durante un mes.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI ANIVI. Como parte de las medidas pendientes, Fiscalía solicitó que la niña declare en Cámara Gesell, una instancia que será clave para profundizar la investigación y definir los próximos pasos del proceso.

Por el momento, el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las medidas probatorias.