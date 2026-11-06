Un sanjuanino quedó con un mes de prisión preventiva, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años. La medida fue dispuesta este viernes por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, durante una audiencia de formalización en la que la Fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.
Un mes de prisión preventiva para el acusado de abusar de su hijastra
Fiscalía había solicitado cuatro meses de prisión preventiva, pero el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso un mes. La investigación está a cargo de la UFI ANIVI.