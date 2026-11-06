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Un mes de prisión preventiva para el acusado de abusar de su hijastra

Fiscalía había solicitado cuatro meses de prisión preventiva, pero el juez Gerardo Fernández Caussi dispuso un mes. La investigación está a cargo de la UFI ANIVI.

Un sanjuanino quedó con un mes de prisión preventiva, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 8 años. La medida fue dispuesta este viernes por el juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi, durante una audiencia de formalización en la que la Fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de la madre de la niña, quien habría contado lo sucedido después de que su hija le revelara los abusos que presuntamente sufría por parte de su padrastro.

Según la reconstrucción presentada por la ayudante fiscal Laura Maldonado, bajo la coordinación de la fiscal Ingrid Schott, los hechos no habrían sido aislados.

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La acusación sostiene que el hombre aprovechaba los momentos en que quedaba a solas con la menor, especialmente cuando su pareja se ausentaba para cumplir con su jornada laboral y la dejaba bajo su cuidado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado, al considerar la gravedad de las acusaciones y los riesgos que implicaría que permaneciera en libertad mientras avanza la investigación.

La defensa, representada por la abogada María Filomena Noriega, pidió que el acusado transitara el proceso en libertad, con medidas alternativas.

Sin embargo, el magistrado rechazó ese planteo y resolvió que permaneciera detenido durante un mes.

La causa se encuentra bajo la órbita de la UFI ANIVI. Como parte de las medidas pendientes, Fiscalía solicitó que la niña declare en Cámara Gesell, una instancia que será clave para profundizar la investigación y definir los próximos pasos del proceso.

Por el momento, el acusado permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrollan las medidas probatorias.

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