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Chalo Molina, citado por la Selección Argentina para los Juegos ODESUR

El piloto sanjuanino de bicicross carrera Chalo Molina participará por cuarta vez y competirá el jueves 17 septiembre en la nueva pista de Rafaela, Santa Fe.

Gonzalo Chalo Molina (31) está entre los cuatro pilotos de bicicross modalidad carrera (BMX Racing) para la Selección Argentina en los ODESUR - Rosario 2026 (12-26 septiembre). El sanjuanino participará de los Juegos por cuarta vez y competirá el próximo jueves 17 en Rafaela. El atleta representa a la provincia con apoyo del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

De destacado historial internacional, el atleta del Club Bicicross de Rawson está listo para un nuevo desafío en el que será anfitrión. Representará a la Selección en la categoría Elite Men junto a Federico Villegas; Agustina Cavalli y Agostina Ruarte lo harán en Elite Women. La dupla técnica continúa siendo Ariel Katogui con Juan Pablo Bruno. La citación fue anunciada públicamente por Federación Argentina de Bicicross a principio de agosto 2026.

Esta disciplina estará en la subsede Rafaela. Es una nueva pista ubicada dentro del complejo deportivo del área Ecoparque de la ciudad. El trazado es de 400 metros de extensión, con cuatro rectas, tres curvas peraltadas y superficie especializada. La actividad iniciará el miércoles 16 con las pruebas de contrarreloj individual. Y el jueves 17 se llevarán a cabo las series clasificatorias, semifinales y finales por medalla en ambas ramas.

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Los antecedentes de Chalo Molina en los ODESUR son positivos, ya que siempre fue protagonista hasta la ronda final. Debutó en Santiago de Chile 2014 con 18 años y ganó el bronce. Luego en Cochabamba, Bolivia 2018 se quedó con la presea plateada. Y en Asunción, Paraguay 2022 terminó en el cuarto puesto de la general.

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