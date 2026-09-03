Chalo Molina, citado por la Selección Argentina para los Juegos ODESUR

De destacado historial internacional, el atleta del Club Bicicross de Rawson está listo para un nuevo desafío en el que será anfitrión. Representará a la Selección en la categoría Elite Men junto a Federico Villegas; Agustina Cavalli y Agostina Ruarte lo harán en Elite Women. La dupla técnica continúa siendo Ariel Katogui con Juan Pablo Bruno. La citación fue anunciada públicamente por Federación Argentina de Bicicross a principio de agosto 2026.

Esta disciplina estará en la subsede Rafaela. Es una nueva pista ubicada dentro del complejo deportivo del área Ecoparque de la ciudad. El trazado es de 400 metros de extensión, con cuatro rectas, tres curvas peraltadas y superficie especializada. La actividad iniciará el miércoles 16 con las pruebas de contrarreloj individual. Y el jueves 17 se llevarán a cabo las series clasificatorias, semifinales y finales por medalla en ambas ramas.