Gonzalo Chalo Molina (31) está entre los cuatro pilotos de bicicross modalidad carrera (BMX Racing) para la Selección Argentina en los ODESUR - Rosario 2026 (12-26 septiembre). El sanjuanino participará de los Juegos por cuarta vez y competirá el próximo jueves 17 en Rafaela. El atleta representa a la provincia con apoyo del Gobierno provincial, por medio de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
Chalo Molina, citado por la Selección Argentina para los Juegos ODESUR
El piloto sanjuanino de bicicross carrera Chalo Molina participará por cuarta vez y competirá el jueves 17 septiembre en la nueva pista de Rafaela, Santa Fe.