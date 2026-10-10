El entrenador de Las Águilas tras perder la final: "España es justo ganador"

“Uno tiene una obligación, sabemos que veniamos a ser campeón, sin embargo, el resultado no acompañó", expresó Giuliani durante una entrevista exclusiva con Canal 8.

Más allá del dolor por la derrota, el entrenador pidió reconocer el esfuerzo realizado por las jugadoras y el valor de haber llegado a la definición mundialista.

“Es un segundo puesto, pero cuesta digerirlo. Es un logro importante el de la Selección argentina, no cualquiera llega a la final”, sostuvo.

“Tenemos muy buenas jugadoras, excelentes jugadoras que en cualquier momento tienen gran potencial".