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El entrenador de Las Águilas tras perder la final: "España es justo ganador"

El seleccionado argentino cayó 3-1 ante España y no pudo quedarse con el título mundial en los World Skate Games 2026. Tras el partido, el entrenador destacó el esfuerzo de las jugadoras.

La derrota dejó tristeza y frustración en Las Águilas. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines perdió 3-1 frente a España en la final de los World Skate Games 2026, disputada en Asunción, Paraguay, y se quedó sin la posibilidad de levantar la copa. Tras el encuentro, el entrenador Darío Giuliani valoró la entrega de sus dirigidas y reconoció que el conjunto español fue un justo ganador.

“El esfuerzo que han hecho es enorme. Hicimos un gran partido, también creo que España es justo ganador”, expresó el técnico luego de la definición por la medalla de oro.

El entrenador reconoció que el objetivo de la delegación argentina era consagrarse campeona del mundo, aunque remarcó la dificultad de alcanzar esa meta frente a rivales de alto nivel. En ese sentido, consideró que su equipo tuvo momentos en los que pudo cambiar el rumbo del partido.

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“Uno tiene una obligación, sabemos que veniamos a ser campeón, sin embargo, el resultado no acompañó", expresó Giuliani durante una entrevista exclusiva con Canal 8.

Más allá del dolor por la derrota, el entrenador pidió reconocer el esfuerzo realizado por las jugadoras y el valor de haber llegado a la definición mundialista.

“Es un segundo puesto, pero cuesta digerirlo. Es un logro importante el de la Selección argentina, no cualquiera llega a la final”, sostuvo.

“Tenemos muy buenas jugadoras, excelentes jugadoras que en cualquier momento tienen gran potencial".

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