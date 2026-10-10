La derrota dejó tristeza y frustración en Las Águilas. La Selección argentina femenina de hockey sobre patines perdió 3-1 frente a España en la final de los World Skate Games 2026, disputada en Asunción, Paraguay, y se quedó sin la posibilidad de levantar la copa. Tras el encuentro, el entrenador Darío Giuliani valoró la entrega de sus dirigidas y reconoció que el conjunto español fue un justo ganador.
El entrenador de Las Águilas tras perder la final: "España es justo ganador"
El seleccionado argentino cayó 3-1 ante España y no pudo quedarse con el título mundial en los World Skate Games 2026. Tras el partido, el entrenador destacó el esfuerzo de las jugadoras.