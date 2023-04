El Diablito Echeverri y una fuerte confesión: "A veces siento mucha presión de la gente"

"Fue un partido muy difícil, contra un rival muy difícil también, no jugamos como siempre porque el rival nos presionó bien arriba pero conseguimos la victoria, que es lo más importante. Se nos complicó mucho pero el equipo trabajó muy bien, pero estamos muy cerca de conseguir el primer objetivo que queremos todos. El primero es clasificar al Mundial y el otro es ganar el título, en el último partido jugamos contra Brasil así que va a estar muy lindo", anticipó.

Las fuertes frases del Diablito Echeverri sobre las expectativas que despierta en la gente

"Estoy muy tranquilo, pensando mucho acá, ayer estuve hablando con mi familia sobre este tema, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico la verdad que a veces como que siento mucha presión de la gente, es lo que me toca y tengo que convivir con eso, pero a veces me estresa o me cansa por así decirlo. Tengo que tratar de convivir con esto que es un montón pero también estoy bien acompañado por mi familia, los que me rodean. Así que muy feliz también", reveló.

"Ayer estaba un poco bajón por ese tema porque hay mucha expectativa hacia mí, porque uno se pone a pensar y dice 'tengo que dar lo mejor para que la gente piense todo lo que se habla de mí', pero una vez que entro a la cancha trato de olvidarme y darle lo mejor al equipo", admitió.