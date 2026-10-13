San Martín ganó uno de sus últimos seis partidos y complicó su clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El Verdinegro ocupa el noveno lugar de las posiciones cuando restan tres partidos para el final. Deberá tener un buen sprint final para ubicarse entre los mejores ocho y seguir soñando con pelear el segundo ascenso.
El camino de San Martín para intentar llegar el Reducido
San Martín está noveno en la tabla a sólo un punto de los puestos de clasificación al Reducido. Restan tres fechas y las chances están abiertas.