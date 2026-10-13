El camino de San Martín para intentar llegar el Reducido

Los del Pueblo Viejo no pasan su mejor momento, pero lo positivo es que todavía están cerca de los puestos de clasificación. Entre Gimnasia y Tiro, que marcha sexto, y San Martín solo hay tres puntos de diferencia.

El camino de San Martín no será sencillo en el final. En casa recibirá a Temperley que pelea por el primer lugar de la zona B y a Gimnasia de Jujuy que también está entre los de arriba. En el medio deberá visitar a Nueva Chicago y su lucha por mantener la categoría.