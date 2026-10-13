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El camino de San Martín para intentar llegar el Reducido

San Martín está noveno en la tabla a sólo un punto de los puestos de clasificación al Reducido. Restan tres fechas y las chances están abiertas.

San Martín ganó uno de sus últimos seis partidos y complicó su clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El Verdinegro ocupa el noveno lugar de las posiciones cuando restan tres partidos para el final. Deberá tener un buen sprint final para ubicarse entre los mejores ocho y seguir soñando con pelear el segundo ascenso.

Los del Pueblo Viejo no pasan su mejor momento, pero lo positivo es que todavía están cerca de los puestos de clasificación. Entre Gimnasia y Tiro, que marcha sexto, y San Martín solo hay tres puntos de diferencia.

El camino de San Martín no será sencillo en el final. En casa recibirá a Temperley que pelea por el primer lugar de la zona B y a Gimnasia de Jujuy que también está entre los de arriba. En el medio deberá visitar a Nueva Chicago y su lucha por mantener la categoría.

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La clave para los dirigidos por Schiapparrelli es volver a hacerse fuerte en casa. Si logra ganar sus dos partidos en el Hilario Sánchez tendrá gran parte del trabajo hecho y muchas posibilidades de seguir en la pelea.

La primera cita será este domingo a partir de las 18 ante Temperley y el sábado 24 de octubre a las 17 visitará a Nueva Chicago. El cierre será con Gimnasia de Jujuy con día y hora a confirmar.

El cierre de San Martín y sus rivales directos:

6° Gimnasia y Tiro – 49 puntos: Atlanta (L), Midland (V) y Quilmes (L).

7° Maipú – 48 puntos: Chacarita (V), Güemes (L) y Tristán Suárez (V).

8° Colegiales – 47 puntos: Agropecuario (V), Atl. Rafaela (L) y San Martín Tuc (V).

9° San Martín SJ – 46 puntos: Temperley (L), Nueva Chicago (V) y Gimnasia de Jujuy (L).

10° San Martín Tuc – 43 puntos: Midland (L), Quilmes (V) y Colegiales (L).

Las posiciones:

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