Un trágico siniestro vial ocurrido la semana pasada en San Martín se cobró la vida de un menor de 13 años y se sumó a un "jueves realmente trágico" en la provincia, jornada en la que también falleció un bebé por asfixia por sumersión en un canal de Cañada Honda.
Liberaron al camionero que atropelló y mató al nene de 13 años en San Martín
El fiscal Iván Grassi confirmó que los testigos presenciales y peritos coinciden en que el chofer intentó sobrepasarlo, pero "el chico gira" en la mitad de la calzada.