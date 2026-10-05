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Liberaron al camionero que atropelló y mató al nene de 13 años en San Martín

El fiscal Iván Grassi confirmó que los testigos presenciales y peritos coinciden en que el chofer intentó sobrepasarlo, pero "el chico gira" en la mitad de la calzada.

Un trágico siniestro vial ocurrido la semana pasada en San Martín se cobró la vida de un menor de 13 años y se sumó a un "jueves realmente trágico" en la provincia, jornada en la que también falleció un bebé por asfixia por sumersión en un canal de Cañada Honda.

En el caso del accidente vial en San Martín, la Justicia dispuso la liberación del conductor del camión involucrado luego de recabar los primeros elementos de prueba. El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, detalló la reconstrucción inicial de los hechos: "La investigación y los testimonios recabados señalan esto, que el niño iba en su bicicletita con auriculares y en el momento que lo estaba traspasando el camión, habría realizado un giro hacia la izquierda que no le permitió al camionero abrirse tanto".

Según precisó el funcionario judicial, el choque se produjo en el centro de la calle. "El impacto fue a mitad de la calzada, que lo termina arrollando con las ruedas de atrás. El niño se mete entre las ruedas de adelante y las ruedas de atrás", explicó Grassi, agregando que esta secuencia fue reconstruida gracias a "los conductores que venían de frente que son los que describieron esta secuencia y que vieron esta secuencia".

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Respecto al accionar del camionero —quien se desempeñaba como empleado municipal trabajando en el lugar—, los relatos confirman que intentó evitar al ciclista: "El camión se abre y que aún así lamentablemente el niño gira", remarcó el fiscal. Asimismo, al referirse al uso de auriculares por parte del menor, señaló: "los auriculares, más allá de que están prohibidos en la normativa de tránsito, andar con algo que pida, no tiene incidencia en que él haya girado, quizás no lo escuchó al camión".

Ante la ausencia de responsabilidad directa del chofer en la maniobra fatal, se ordenó su excarcelación. "Toda vez que de la hipótesis inicial no habría una relación directa entre la conducción del camionero con el resultado muerte, él queda en libertad. Sigue vinculado a la causa o se aparece algún otro testigo que venga a desvirtuar esto o alguna otra prueba", aclaró Grassi, a la espera de las pericias de laboratorio sobre el vehículo secuestrado.

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