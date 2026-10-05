Liberaron al camionero que atropelló y mató al nene de 13 años en San Martín

En el caso del accidente vial en San Martín, la Justicia dispuso la liberación del conductor del camión involucrado luego de recabar los primeros elementos de prueba. El fiscal coordinador de la UFI Delitos Especiales, Iván Grassi, detalló la reconstrucción inicial de los hechos: "La investigación y los testimonios recabados señalan esto, que el niño iba en su bicicletita con auriculares y en el momento que lo estaba traspasando el camión, habría realizado un giro hacia la izquierda que no le permitió al camionero abrirse tanto".

Según precisó el funcionario judicial, el choque se produjo en el centro de la calle. "El impacto fue a mitad de la calzada, que lo termina arrollando con las ruedas de atrás. El niño se mete entre las ruedas de adelante y las ruedas de atrás", explicó Grassi, agregando que esta secuencia fue reconstruida gracias a "los conductores que venían de frente que son los que describieron esta secuencia y que vieron esta secuencia".