Por obras en calle Santa Fe cambian el recorrido más de 30 colectivos

Las tareas estarán a cargo de cuadrillas municipales que ejecutarán labores integrales de bacheo, limpieza de calzada y reposicionamiento de tapas de bocas de registro y desagües pluviales. Como consecuencia directa de estas maniobras, el paso vehicular sufrirá interrupciones parciales y totales según la etapa de obra, por lo que las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución.

El operativo afectará de forma directa la circulación del sistema de transporte de pasajeros Red Tulum. Desde el Ministerio de Gobierno dispusieron la implementación de un desvío general que obligará a las unidades a desplazarse por calle Sarmiento, continuar por Avenida Córdoba y retomar hacia Avenida Alem para proseguir con sus trazados habituales.