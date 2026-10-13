En la continuidad de las obras previstas dentro del Plan 50 Cuadras de Repavimentación, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan pone en marcha este martes 13 de octubre un nuevo frente de trabajo sobre calle Santa Fe, interrumpiendo el tránsito en el trayecto comprendido entre la Avenida Leandro N. Alem y la calle Sarmiento.
Por obras en calle Santa Fe cambian el recorrido más de 30 colectivos
La Municipalidad de la Capital da inicio este martes 13 de octubre a los trabajos de repavimentación y bacheo en calle Santa Fe, entre avenida Alem y Sarmiento.