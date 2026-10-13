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Por obras en calle Santa Fe cambian el recorrido más de 30 colectivos

La Municipalidad de la Capital da inicio este martes 13 de octubre a los trabajos de repavimentación y bacheo en calle Santa Fe, entre avenida Alem y Sarmiento.

En la continuidad de las obras previstas dentro del Plan 50 Cuadras de Repavimentación, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan pone en marcha este martes 13 de octubre un nuevo frente de trabajo sobre calle Santa Fe, interrumpiendo el tránsito en el trayecto comprendido entre la Avenida Leandro N. Alem y la calle Sarmiento.

Las tareas estarán a cargo de cuadrillas municipales que ejecutarán labores integrales de bacheo, limpieza de calzada y reposicionamiento de tapas de bocas de registro y desagües pluviales. Como consecuencia directa de estas maniobras, el paso vehicular sufrirá interrupciones parciales y totales según la etapa de obra, por lo que las autoridades solicitaron transitar con extrema precaución.

El operativo afectará de forma directa la circulación del sistema de transporte de pasajeros Red Tulum. Desde el Ministerio de Gobierno dispusieron la implementación de un desvío general que obligará a las unidades a desplazarse por calle Sarmiento, continuar por Avenida Córdoba y retomar hacia Avenida Alem para proseguir con sus trazados habituales.

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La reorganización alcanza a más de 30 líneas del servicio interurbano que conectan la Capital con Rivadavia, Rawson, Pocito, Sarmiento, Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo, Caucete, Albardón, Angaco, San Martín y Chimbas. Se recomienda a los usuarios verificar el estado del tránsito y los recorridos en la plataforma oficial cortesdecalles.sanjuan.gob.ar para prevenir demoras.

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