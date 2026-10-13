Boca recibirá a Vasco Da Gama en la ida de las semifinales

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el "Xeneize", que es dirigido por Roberto "Vasco" Arruabarrena, se metió en esta instancia luego de eliminar a O´Higgins de Chile, a Recoleta de Paraguay y a San Pablo de Brasil.
Vasco da Gama, por su parte, tuvo grandes actuaciones para dejar en el camino a Deportivo Independiente Medellín de Colombia, Olimpia de Paraguay y a Independiente Santa Fe de Colombia.
En el ámbito local, el Vasco da Gama está en un delicado momento en el Brasileirao, ya que marcha decimocuarto y está a solo tres puntos de la zona de descenso con nueve fechas por delante.
Posibles formaciones:
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vasco da Gama: Léo Jardim; José Luis Rodríguez, Alan Saldivia, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa, Thiago Mendes, Alan Lescano; Andrés Gómez, Claudio Spinelli y David. DT: Pedro Emanuel.
Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
Árbitro: Piero Maza (Chi)
VAR: José Cabero (Chi)
Hora: 21:30.
TV: ESPN, Disney+ Premium y DSports