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La Policía desarticuló una fiesta clandestina denominada "Joda Enoe Festt"

Personal de la Comisaría 9° intervino tras una denuncia por ruidos y disturbios en el barrio Enoé Mendoza. En el lugar funcionaba la "JODA ENOE FESTT", un evento convocado por redes sociales.

Efectivos de la Comisaría 9° desarticularon durante las primeras horas de la madrugada una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda del barrio Enoé Mendoza, en el departamento Caucete. El operativo se inició luego de que los uniformados fueran comisionados por el operador de guardia ante continuos disturbios y molestias reportados en la zona.

Al arribar al domicilio, integrantes de la familia propietaria intentaron justificar la reunión argumentando que se trataba de un festejo de cumpleaños familiar. Sin embargo, al ingresar a la propiedad, los agentes sorprendieron a varios asistentes intentando escapar por el patio trasero. En el procedimiento se logró interceptar a ocho masculinos mayores de edad, quienes presentaban un evidente estado de ebriedad.

Las tareas investigativas posteriores determinaron que en el inmueble no se llevaba a cabo una reunión privada, sino un evento masivo no autorizado denominado "JODA ENOE FESTT". La fiesta había sido difundida mediante redes sociales con la venta de entradas fijadas en $1.500 para hombres y acceso gratuito para mujeres, además de comercialización de bebidas alcohólicas sin habilitación.

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En el lugar también se halló a un menor de edad, por lo que se dio intervención inmediata al Juzgado de Menores para concretar la restitución a sus padres. En tanto, los adultos aprehendidos fueron trasladados a la sede policial de la Comisaría 9°, donde se iniciaron las actuaciones contravencionales por infracción a la Ley 941-R, quedando las actuaciones a disposición del Juzgado de Paz de Caucete.

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