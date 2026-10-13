La Policía desarticuló una fiesta clandestina denominada "Joda Enoe Festt"

Al arribar al domicilio, integrantes de la familia propietaria intentaron justificar la reunión argumentando que se trataba de un festejo de cumpleaños familiar. Sin embargo, al ingresar a la propiedad, los agentes sorprendieron a varios asistentes intentando escapar por el patio trasero. En el procedimiento se logró interceptar a ocho masculinos mayores de edad, quienes presentaban un evidente estado de ebriedad.

Las tareas investigativas posteriores determinaron que en el inmueble no se llevaba a cabo una reunión privada, sino un evento masivo no autorizado denominado "JODA ENOE FESTT". La fiesta había sido difundida mediante redes sociales con la venta de entradas fijadas en $1.500 para hombres y acceso gratuito para mujeres, además de comercialización de bebidas alcohólicas sin habilitación.