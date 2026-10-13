Efectivos de la Comisaría 9° desarticularon durante las primeras horas de la madrugada una fiesta clandestina que se desarrollaba en una vivienda del barrio Enoé Mendoza, en el departamento Caucete. El operativo se inició luego de que los uniformados fueran comisionados por el operador de guardia ante continuos disturbios y molestias reportados en la zona.
La Policía desarticuló una fiesta clandestina denominada "Joda Enoe Festt"
Personal de la Comisaría 9° intervino tras una denuncia por ruidos y disturbios en el barrio Enoé Mendoza. En el lugar funcionaba la "JODA ENOE FESTT", un evento convocado por redes sociales.