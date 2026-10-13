Un joven de 18 años fue aprehendido este domingo en el Lote Hogar 32, en Rawson, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver dentro del automóvil en el que viajaba. El procedimiento se realizó en el marco de una intervención de la UFI Flagrancia, en la intersección de las calles Guayaquil y Zapiola.
Lo pararon en un control y le encontraron un revólver en el auto
El joven de 18 años fue aprehendido, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver dentro del automóvil en el que viajaba. El caso ocurrió en Rawson.