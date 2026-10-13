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Lo pararon en un control y le encontraron un revólver en el auto

El joven de 18 años fue aprehendido, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver dentro del automóvil en el que viajaba. El caso ocurrió en Rawson.

Un joven de 18 años fue aprehendido este domingo en el Lote Hogar 32, en Rawson, luego de que efectivos policiales encontraran un revólver dentro del automóvil en el que viajaba. El procedimiento se realizó en el marco de una intervención de la UFI Flagrancia, en la intersección de las calles Guayaquil y Zapiola.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Unidad Coordinadora de Departamentales, que circulaba por la zona, jurisdicción de la Subcomisaría Villa Hipódromo, cuando advirtió la presencia de un Peugeot 308 blanco con dos ocupantes en su interior.

Según fuentes policiales, al aproximarse al vehículo, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con marihuana que provenía del interior. Ante esta situación, decidieron pedirle la documentación a los ocupantes.

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En ese momento, los uniformados observaron que el acompañante extrajo un elemento que llevaba a la altura de la cintura y lo colocó entre los dos asientos delanteros. Inmediatamente, le ordenaron apoyar las manos sobre el torpedo del automóvil y procedieron a revisar el rodado.

Durante la requisa, encontraron un revólver de color gris claro. El arma fue secuestrada y su aptitud para el disparo deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

El joven aprehendido fue identificado por su apellido, Mas, de 18 años, y quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia.

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