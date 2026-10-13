Lo pararon en un control y le encontraron un revólver en el auto

En ese momento, los uniformados observaron que el acompañante extrajo un elemento que llevaba a la altura de la cintura y lo colocó entre los dos asientos delanteros. Inmediatamente, le ordenaron apoyar las manos sobre el torpedo del automóvil y procedieron a revisar el rodado.

Durante la requisa, encontraron un revólver de color gris claro. El arma fue secuestrada y su aptitud para el disparo deberá determinarse mediante las pericias correspondientes.

El joven aprehendido fue identificado por su apellido, Mas, de 18 años, y quedó vinculado a una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego, con intervención de la UFI Flagrancia.