El Tribunal Colegiado de la provincia condenó por unanimidad a J.J.A. a cumplir una pena única de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, tras hallarlo culpable de graves delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos hermanas, hijas de quien era su pareja.
Abusó de las hijas de su pareja en Rawson y lo condenaron a 11 años de prisión
El Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad declarar culpable a J.J.A. por abusos sexuales en perjuicio de las hijas de su pareja, cometidos en el departamento Rawson.