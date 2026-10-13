Abusó de las hijas de su pareja en Rawson y lo condenaron a 11 años de prisión

Durante el debate oral y público, la Unidad Fiscal —integrada por la fiscal Valentina Bucciarelli junto a los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero— logró acreditar los hechos ocurridos en un domicilio del departamento Rawson. Según la investigación, el acusado agredió sexualmente a la menor T.C. en 2023, cuando tenía 11 años, realizando tocamientos indebidos y besos por la fuerza. Asimismo, se comprobó que ultrajó reiteradamente a la menor J.C. cuando tenía 7 años, aprovechando los momentos en que la niña se encontraba en su vivienda durante la siesta.

Al momento del veredicto, el tribunal resolvió absolver a J.J.A. del delito de promoción a la corrupción agravada, pero lo declaró autor responsable de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, imponiéndole una sanción de 8 años de prisión efectiva.