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Abusó de las hijas de su pareja en Rawson y lo condenaron a 11 años de prisión

El Tribunal Colegiado resolvió por unanimidad declarar culpable a J.J.A. por abusos sexuales en perjuicio de las hijas de su pareja, cometidos en el departamento Rawson.

El Tribunal Colegiado de la provincia condenó por unanimidad a J.J.A. a cumplir una pena única de 11 años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, tras hallarlo culpable de graves delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos hermanas, hijas de quien era su pareja.

Durante el debate oral y público, la Unidad Fiscal —integrada por la fiscal Valentina Bucciarelli junto a los ayudantes fiscales Nahuel Ibazeta, Luciana Fasoli y Fernando Guerrero— logró acreditar los hechos ocurridos en un domicilio del departamento Rawson. Según la investigación, el acusado agredió sexualmente a la menor T.C. en 2023, cuando tenía 11 años, realizando tocamientos indebidos y besos por la fuerza. Asimismo, se comprobó que ultrajó reiteradamente a la menor J.C. cuando tenía 7 años, aprovechando los momentos en que la niña se encontraba en su vivienda durante la siesta.

Al momento del veredicto, el tribunal resolvió absolver a J.J.A. del delito de promoción a la corrupción agravada, pero lo declaró autor responsable de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante, imponiéndole una sanción de 8 años de prisión efectiva.

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Asimismo, los jueces dispusieron revocar la condicionalidad de una pena previa de 3 años de prisión que el sujeto registraba en el legajo de la UFI ANIVI. De esta manera, se unificó la condena en una pena definitiva de 11 años de cárcel de cumplimiento efectivo, ordenando mantener la prisión preventiva del imputado hasta que el fallo adquiera firmeza.

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