El tenso desenlace de la final del Mundial entre Argentina y España generó pequeños focos de conflicto diseminados por el campo de juego apenas terminó el partido. Uno de ellos se registró en el centro de la cancha, donde se armó un tumulto que no salió en la transmisión oficial de televisión. Entre los empujones y discusiones, una secuencia fotografiada desde la tribuna expuso a Roberto Fabián Ayala golpeando en la cara al español Dani Olmo.
El Ratón Ayala habló de su agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial
El ayudante de Lionel Scaloni dio su versión de la pelea que se viralizó a partir de imágenes que no se vieron en la transmisión oficial.