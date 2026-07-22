El Ratón Ayala habló de su agresión a Dani Olmo tras la final del Mundial

Días después de que la foto se viralizara en las redes, el Ratón rompió el silencio en Esports Migdia (Valencia Capital Radio) y reconoció su error. “Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, son cosas que quedan ahí”, expresó el exfutbolista.

Sin embargo, el colaborador de Lionel Scaloni buscó bajarle el tono a la controversia y desmintió haberle pegado un puñetazo al futbolista europeo: “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, aclaró Ayala.