Echeverri mostró su descontento y reavivó rumores de una vuelta a River
Expresó su malestar por la falta de minutos y publicó una foto con la camiseta millonaria que generó revuelo entre los hinchas.
Después del triunfo del Bayer Leverkusen, el mediocampista ofensivo Claudio Jeremías Echeverri expresó su insatisfacción por no poder ingresar al terreno de juego.
Mediante una fuerte historia de Instagram, el “Diablito” reveló su sensación con una fotografía en blanco y negro de su paso por River Plate. En la misma, la joya de la institución se besó el escudo del club.
El mensaje en redes sociales estuvo acompañado por tres emoticones particulares que manifestaron su bronca: un reloj de arena, un corazón rojo y un “back”.
De esta manera, Echeverri dejó entrever su descontento por la falta de minutos en el equipo alemán, pese a las expectativas que generó su llegada a la Bundesliga. Su publicación fue interpretada por los hinchas como un mensaje de nostalgia por el “Millonario” y un llamado de atención al cuerpo técnico del Bayer Leverkusen, en busca de mayor protagonismo dentro del plantel.
En este contexto, comenzaron a surgir versiones sobre una posible vuelta de Echeverri a River Plate, ya sea a préstamo o en un futuro cercano. Si bien desde el club alemán no hubo declaraciones oficiales, el deseo del jugador de recuperar continuidad y el cariño que mantiene por la institución de Núñez alimentan la ilusión de los hinchas millonarios, que sueñan con volver a ver al “Diablito” con la camiseta roja y blanca.