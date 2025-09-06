"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > pumas

Dramático final: los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada

Los Pumas dominaron el primer tiempo con autoridad, pero no logró sostener la ventaja y cayó 28-24 frente a Australia tras un cierre dramático.

Los Pumas querían pisar fuerte como sucedió días atrás contra los All Blacks y estuvieron muy cerca de sumar otro triunfazo en el Rugby Championship, pero Australia lo dio vuelta en la última acción del partido y festejó en Townsville con un 28-24. El try de Angus Bell, convertido tras varios minutos jugados más allá del tiempo reglamentario, selló la derrota albiceleste luego de una actuación cambiante.

El arranque del equipo argentino dirigido por Felipe Contepomi fue brillante. Con una defensa sólida y gran intensidad en ataque, neutralizó a los Wallabies y sacó provecho de cada error rival. El apertura Santiago Carreras mostró efectividad a los palos y un encendido Nic White descontó para los locales, aunque antes del descanso los albicelestes golpearon dos veces con tries de Bautista Delguy y Mateo Carreras, tras jugadas colectivas de alto nivel. El 21-7 parcial reflejó la superioridad.

La historia se modificó por completo en la segunda etapa. El conjunto local adelantó sus líneas y obligó a Los Pumas a jugar casi exclusivamente en su propio campo. En ese contexto apareció la potencia de Joseph Sua'ali'i, quien apoyó en dos oportunidades y se convirtió en figura del encuentro.

Te puede interesar...

Las dificultades crecieron cuando los argentinos quedaron con 14 jugadores. La amarilla a Mateo Carreras complicó aún más un escenario que ya era cuesta arriba. Pese a eso, el back tucumano se destacó junto a Marcos Kremer y Santiago Chocobares entre lo mejor del equipo.

Sobre el final, un penal de Juan Cruz Mallía pareció encaminar la victoria visitante. Los australianos, sin embargo, no se resignaron y en el último avance encontraron la vía para quebrar una defensa con mucho desgaste y confirmar una remontada que se gestó desde la actitud y la presión constante.

FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar