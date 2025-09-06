Los Pumas querían pisar fuerte como sucedió días atrás contra los All Blacks y estuvieron muy cerca de sumar otro triunfazo en el Rugby Championship, pero Australia lo dio vuelta en la última acción del partido y festejó en Townsville con un 28-24. El try de Angus Bell, convertido tras varios minutos jugados más allá del tiempo reglamentario, selló la derrota albiceleste luego de una actuación cambiante.
Dramático final: los Pumas cayeron ante Australia en la última jugada
Los Pumas dominaron el primer tiempo con autoridad, pero no logró sostener la ventaja y cayó 28-24 frente a Australia tras un cierre dramático.