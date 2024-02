Dibu Martínez: "Si hay algo que me falta en la Selección es ganar los Juegos Olímpicos"

A Dibu Martínez parece haberle picado el bichito olímpico con París 2024 a la vuelta de la esquina. Pero no será nada fácil que pueda estar en la cita olímpica, teniendo en cuenta que los Villanos lo cederán para la Copa América entre el 20 de junio y el 14 de julio y no verán con buenos ojos volver a prestarlo para los Juegos del 26 de julio al 11 de agosto. De todos modos, en ese momento la Premier League estará en receso y recién volverá a rodar la pelota el 17 del mismo mes, por lo que no se perdería ningún partido importante.