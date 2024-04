Dibu Martínez fue sancionado tras su cruce con hinchas franceses

Emiliano Dibu Martínez vuelve a estar en medio de una polémica. El campeón del mundo tuvo un rendimiento brillante para que el Aston Villa elimine al Lille en los cuartos de final de la Conference League. El Dibu atajó dos penales y respondió con gestos y bailes al público francés, que no paró de insultarlo durante todo el partido. En la tanda, el argentino recibió una amarilla y, a pesar de no ser expulsado, no se salvó de una sanción.