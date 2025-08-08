"
Días y horarios para la fecha 4 del Torneo Apertura

El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol jugará este fin de semana su fecha 4. La programación se dividió entre sábado y domingo.

La Liga Sanjuanina de Fútbol continúa con su apretado calendario para el Torneo Clausura de Primera A. La fecha 4 se disputará entre sábado y domingo, con casi todos los partidos en la tarde. Unión, campeón del Apertura, será el único que jugará en la noche del sábado. Juventud Zondina cumplirá con fecha libre.

Trinidad, el único líder que tiene el certamen, jugará el sábado como visitante de Marquesado. El León mantiene su puntaje ideal con tres triunfos en igual cantidad de partidos.

Torneo Clausura - Fecha 4:

Sábado:

16.00; Villa Obrera – 9 de Julio

16.00; Marquesado – Trinidad

16.00; Alianza – Peñarol

16.00; Carpintería – Sarmiento

21.15; Unión – Rivadavia

Domingo:

16.00; Colón Jr. – Aberastain

16.00; Árbol Verde – López Peláez

16.00; Atenas – Desamparados

16.00; San Lorenzo – Minero

Libre: Juventud Zondina

