La Liga Sanjuanina de Fútbol continúa con su apretado calendario para el Torneo Clausura de Primera A. La fecha 4 se disputará entre sábado y domingo, con casi todos los partidos en la tarde. Unión, campeón del Apertura, será el único que jugará en la noche del sábado. Juventud Zondina cumplirá con fecha libre.
Días y horarios para la fecha 4 del Torneo Apertura
El Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol jugará este fin de semana su fecha 4. La programación se dividió entre sábado y domingo.