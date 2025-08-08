Días y horarios para la fecha 4 del Torneo Apertura

La Liga Sanjuanina de Fútbol continúa con su apretado calendario para el Torneo Clausura de Primera A. La fecha 4 se disputará entre sábado y domingo, con casi todos los partidos en la tarde. Unión, campeón del Apertura, será el único que jugará en la noche del sábado. Juventud Zondina cumplirá con fecha libre.