Desamparados le ganó a Unión y sigue en carrera en el Regional Amateur

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La situación obligó a interrumpir momentáneamente el encuentro, que pudo reanudarse una vez que se calmó el clima.

En lo futbolístico, el trámite fue parejo durante buena parte del primer tiempo. Desamparados encontró la ventaja a través de Tomás Garro, quien convirtió desde los doce pasos después de que el árbitro Leandro Domínguez sancionara una infracción de Juan Pablo Alanis sobre el delantero dentro del área.

La decisión generó protestas del lado de Unión, ya que la caída del atacante dejó dudas sobre la existencia de la falta.

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Garro se hizo cargo de la ejecución y puso el 1-0. Más tarde, Lucas Quiroga también convirtió un penal y amplió la diferencia para el conjunto dirigido por Mauricio Del Cero.

Con el 2-0, el Puyutano terminó de encaminar la clasificación, mientras que Unión no encontró los caminos para revertir la serie.

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Desamparados jugará la próxima ronda ante Defensores de Belgrano

El próximo rival del equipo sanjuanino será Defensores de Belgrano de Justo Daract, que consiguió su lugar en la Cuarta Ronda después de eliminar a General San Martín de Merlo con un global de 5-3.

La serie comenzará el 8 de noviembre en San Juan y tendrá su definición el 15 en territorio puntano. El arbitraje estará a cargo de Leandro Domínguez, de Oncativo, acompañado por Rodrigo Frías, Octavio Manuel Mansilla y Lautaro Sisterna.

Desamparados buscará sostener su camino en el Regional Amateur y dar otro paso hacia el objetivo del ascenso.