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Incidentes en Desamparados: un joven terminó baleado y hospitalizado

Un aparente enfrentamiento entre facciones de la hinchada de Desamparados terminó con un joven baleado en la previa del partido ante Marquesado. El herido fue hospitalizado y la Justicia investiga el hecho.

El buen presente futbolístico de Sportivo Desamparados volvió a quedar opacado por un episodio de violencia protagonizado por su propia hinchada. El domingo por la noche, en la previa del partido ante Marquesado por el torneo Apertura del fútbol local, un enfrentamiento entre simpatizantes terminó con un joven herido de bala y momentos de tensión dentro y fuera del estadio.

El episodio más grave ocurrió en las inmediaciones del estadio, cerca de las 20, en la zona de calles Roger Balet y Augusto Echegaray, a metros del ingreso a la popular del Serpentario. En medio de disturbios entre dos grupos de hinchas, un joven recibió un disparo y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson.

Embed - La Bandurria on Instagram: "INCIDENTES EN LA TRIBUNA Entre los mismos hinchas de Desamparados empezaron a pelearse. El motivo? No dejaban que cuelguen la bandera del Barrio Aramburu."
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La víctima de apellido Cabello, 22 años, quien sufrió una herida de bala en el pie derecho, con orificio de entrada y salida a la altura del empeine. A pesar del impacto, el joven se encuentra fuera de peligro tras recibir asistencia médica.

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Según confirmaron fuentes judiciales, el disparo no se produjo dentro del estadio sino en el exterior del club, durante los disturbios previos al encuentro. La fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica, indicó que el hecho ya es investigado para determinar cómo ocurrió el ataque y quién efectuó el disparo.

Mientras tanto, dentro del estadio también se registraron incidentes. Durante el primer tiempo se produjeron corridas y peleas en la tribuna popular, luego de una disputa por la colocación de una bandera. Según trascendió, un sector de la hinchada se opuso a que se colgara un “trapo” identificado con el barrio Aramburu en el alambrado.

En medio del conflicto, algunos hinchas ingresaron al campo de juego para retirar la bandera, lo que obligó al árbitro a detener momentáneamente el partido hasta que se despejara la zona. Minutos después, otro grupo de simpatizantes persiguió a quienes retiraban el trapo y se desató una gresca entre unas 30 o 40 personas en plena tribuna.

Las imágenes difundidas por medios deportivos muestran corridas, golpes y momentos de fuerte tensión en distintos sectores de la popular. A pesar del clima en las tribunas, el encuentro pudo continuar y el equipo puyutano consiguió una victoria clave en el torneo.

Tras el episodio intervino personal de la Policía Científica y de la UFI Genérica, que realizó peritajes en el lugar y levantó una vaina servida como parte de la investigación. Por el momento no hay detenidos y el autor del disparo no fue identificado.

La causa fue caratulada provisoriamente como lesiones, mientras los investigadores intentan establecer si el hecho se trató de un ajuste de cuentas o de una interna entre facciones de la barra.

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