Hallaron a un hombre sin vida dentro de una pileta y esperan la autopsia

Según llo que pudo verificar este diario, el trabajador rural percibió un fuerte olor nauseabundo al ingresar al terreno y decidió revisar la parte trasera de la finca. Allí encontró el cuerpo y dio aviso al 911.

Personal de la Comisaría 32ª llegó al lugar y convocó a la UFI Delitos Especiales. Los primeros trabajos estuvieron orientados a establecer las circunstancias de la muerte y determinar cuánto tiempo llevaba fallecido.

De acuerdo con el informe preliminar de Policía Científica, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba lesiones defensivas ni indicios visibles de violencia. También surgió, a partir de testimonios, que Jalife padecía una enfermedad que le provocaba desmayos y tenía movilidad reducida en uno de sus hombros.

Una de las hipótesis que se analiza es que el hombre haya sufrido una descompensación mientras estaba en la pileta y terminara ahogándose. Sin embargo, por el momento no hay una causa de muerte confirmada y los investigadores esperan el resultado de la autopsia para establecer qué ocurrió.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses y la vivienda quedó clausurada con consigna policial. La investigación está a cargo del fiscal subrogante Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, de la UFI Delitos Especiales.