"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > hombre

Hallaron a un hombre sin vida dentro de una pileta y esperan la autopsia

Raúl Darío Jalife, de 64 años, fue encontrado sin vida en una pileta de lona de su finca en Las Casuarinas. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y esperan la autopsia para determinar qué ocurrió.

Un vecino que había llegado a una finca para abrir las compuertas de riego terminó encontrándose con una escena inesperada. En el fondo de la propiedad, ubicada en Las Casuarinas, encontró el cuerpo sin vida de Raúl Darío Jalife, un hombre de 64 años que vivía solo y llevaba varios días sin ser visto.

Estaba boca abajo, dentro de una pileta de lona con unos 50 centímetros de agua.

El hallazgo se produjo durante la noche de este lunes 2 de noviembre, en una propiedad situada sobre calle La Plata, entre las calles 11 y 12, en el departamento 25 de Mayo.

Te puede interesar...

Según llo que pudo verificar este diario, el trabajador rural percibió un fuerte olor nauseabundo al ingresar al terreno y decidió revisar la parte trasera de la finca. Allí encontró el cuerpo y dio aviso al 911.

Personal de la Comisaría 32ª llegó al lugar y convocó a la UFI Delitos Especiales. Los primeros trabajos estuvieron orientados a establecer las circunstancias de la muerte y determinar cuánto tiempo llevaba fallecido.

De acuerdo con el informe preliminar de Policía Científica, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y no presentaba lesiones defensivas ni indicios visibles de violencia. También surgió, a partir de testimonios, que Jalife padecía una enfermedad que le provocaba desmayos y tenía movilidad reducida en uno de sus hombros.

Una de las hipótesis que se analiza es que el hombre haya sufrido una descompensación mientras estaba en la pileta y terminara ahogándose. Sin embargo, por el momento no hay una causa de muerte confirmada y los investigadores esperan el resultado de la autopsia para establecer qué ocurrió.

Por disposición de la Fiscalía, el cuerpo fue trasladado para la realización de los estudios forenses y la vivienda quedó clausurada con consigna policial. La investigación está a cargo del fiscal subrogante Sebastián Gómez y del ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, de la UFI Delitos Especiales.

Temas

Te puede interesar