Desamparados aún no identificó a los responsables de los incidentes

En el programa De Sobremesa que se emite por Canal 8, la máxima autoridad de Desamparados justificó la medida aduciendo que al no haber podido individualizar a los protagonistas de los incidentes, no puede brindar garantías de que esto no vaya a ocurrir en el interior del estadio durante algún encuentro. "Nos tenemos que hacer cargo de este problema. Estamos trabajando en conjunto con los referentes de los barrios más populares para dar con los autores de los hechos", apuntó.

"Primero tenemos que encontrarlos. Luego ver si son socios o no, cosa que no creo, para declararlos personas no gratas o aplicar el derecho de admisión. Después iniciaremos acciones legales porque tuvimos que hacernos cargo de los daños que generaron", resaltó Pérez.