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De local, Boca pone en juego su ilusión copera ante San Pablo

Boca recibe desde las 21:30 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize busca sacar ventaja en casa antes de definir la serie en Brasil.

Boca enfrenta este martes a San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en uno de los cruces más atractivos de la competencia. La pelota comenzará a rodar a las 21.30 en La Bombonera, donde el equipo argentino buscará aprovechar la localía para viajar a Brasil con ventaja.

El encuentro tendrá como árbitro al chileno Piero Maza, mientras que su compatriota Fernando Vejar estará a cargo del VAR. La revancha se jugará el próximo 15 de septiembre en el Morumbí.

Boca formará con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco; Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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En tanto, San Pablo saltará al campo con: Rafael; José Sabino, Robert Arboleda, Domingos Duarte; Wendell, Marcos Antonio, Danielzinho, Lucas Ramon; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Boca llega a esta instancia después de dejar en el camino a Deportivo Recoleta con un contundente global de 7-1. Ahora tendrá enfrente a un San Pablo que avanzó directamente a octavos tras terminar primero en su grupo y luego eliminó a Bolívar por 4-2 en el global.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena necesita hacerse fuerte en su cancha ante un rival que llega en crecimiento. San Pablo ganó sus dos últimos partidos del Brasileirao y recuperó confianza antes de visitar Buenos Aires.

Además, el partido tendrá un condimento especial: Jonathan Calleri volverá a La Bombonera, esta vez como capitán de San Pablo y enfrentando al club en el que se hizo conocido antes de dar el salto internacional. Del otro lado estará Arruabarrena, el entrenador que le dio protagonismo durante su primera etapa en Boca.

La serie recién empieza y todo se definirá en Brasil, pero Boca sabe que esta noche tiene una oportunidad clave: hacer pesar la Bombonera y conseguir una ventaja que le permita afrontar la revancha con otro margen.

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