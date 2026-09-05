Tevez hará su partido de despedida en La Bombonera: cuándo será

Sin embargo, la primera fecha tentativa coincide con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones, que será en Córdoba, pero como el equipo de Rodolfo Arruabarrena podría llegar a disputarlas, representaría un conflicto para que se haga en esas jornadas.

En cuanto a los equipos, a falta de confirmación, pudo saberse que Carlitos tiene pensado armar un once que cuente con todos sus amigos, del fútbol y del barrio, y el equipo a enfrentar se componga de jugadores con los que haya compartido, en una especia de "resto del mundo".

Por la trayectoria del jugador que pasó por Juventus, Manchester City y United, Corinthians y la Selección Argentina, entre otras camisetas, se espera que sean cerca de 60 las figuras presentes en La Bombonera. De hecho, trascendió que además de Lionel Messi, también podría ser invitado Cristiano Ronaldo, quien jugó con Tevez en Los Diablos Rojos.

La última vez que el exdelantero pisó el Estadio Alberto J. Armando fue en noviembre del año pasado, cuando dirigía a Talleres y el Xeneize se impuso por 2-0 en los octavos de final del Clausura.