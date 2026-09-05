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Tevez hará su partido de despedida en La Bombonera: cuándo será

Carlos Tevez habló con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, quien le prestará el estadio. Todavía resta definir el día.

Carlos Tevez, uno de los máximos ídolos de Boca, tendrá su partido de despedida del fútbol en La Bombonera en diciembre próximo, luego de haberse retirado en junio de 2022, cuando se desempeñaba en el Xeneize.

El Apache se comunicó con Juan Román Riquelme, su excompañero y presidente de club de La Ribera, quien le cedió el estadio para que pueda despedirse del fútbol de manera oficial en el estadio donde brilló. Con la camiseta azul y oro, Tevez conquistó 11 títulos y marcó 94 goles en 279 encuentros.

Más allá de la noticia que revolucionó al mundo Boca por estas horas, todavía no hay una fecha confirmada, pero hay dos posibilidades: que se realice el fin de semana del 12 y 13 de diciembre o el siguiente, que caería 19 y 20.

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Sin embargo, la primera fecha tentativa coincide con la final del Clausura y el Trofeo de Campeones, que será en Córdoba, pero como el equipo de Rodolfo Arruabarrena podría llegar a disputarlas, representaría un conflicto para que se haga en esas jornadas.

En cuanto a los equipos, a falta de confirmación, pudo saberse que Carlitos tiene pensado armar un once que cuente con todos sus amigos, del fútbol y del barrio, y el equipo a enfrentar se componga de jugadores con los que haya compartido, en una especia de "resto del mundo".

Por la trayectoria del jugador que pasó por Juventus, Manchester City y United, Corinthians y la Selección Argentina, entre otras camisetas, se espera que sean cerca de 60 las figuras presentes en La Bombonera. De hecho, trascendió que además de Lionel Messi, también podría ser invitado Cristiano Ronaldo, quien jugó con Tevez en Los Diablos Rojos.

La última vez que el exdelantero pisó el Estadio Alberto J. Armando fue en noviembre del año pasado, cuando dirigía a Talleres y el Xeneize se impuso por 2-0 en los octavos de final del Clausura.

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