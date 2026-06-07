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Urquiza venció a Sparta en un final dramático y tomó ventaja en la serie

Urquiza dio el primer golpe en la serie de playoffs al derrotar por 83-79 a Sparta en un encuentro intenso, cambiante y cargado de emociones.

Urquiza dio el primer golpe en la serie de playoffs al derrotar por 83-79 a Sparta en un encuentro intenso, cambiante y cargado de emociones hasta el último segundo. El conjunto sanjuanino supo sostener la ventaja en un cierre para el infarto y quedó arriba en la llave antes de viajar a Villa María para disputar el segundo juego.

La gran figura de la noche fue Pedro Amorós, máximo anotador del local con 31 puntos. Del lado cordobés, Abel Aristimuño igualó esa cifra y mantuvo a Sparta en partido hasta el desenlace.

Desde el salto inicial, Urquiza apostó a un juego dinámico y veloz, buscando espacios desde el perímetro para atacar el aro. Sparta respondió con intensidad y logró quebrar por momentos la estructura defensiva local. Emanuel Cabañas, Federico Bustos y Pedro Amorós lideraron las ofensivas sanjuaninas, mientras que Fabricio Cabañas dominó los rebotes. En la visita, Aristimuño fue la principal referencia ofensiva. Tras un parcial de alto ritmo y efectividad, Urquiza cerró el primer cuarto arriba por 28-23.

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En el segundo segmento, Sparta cambió la dinámica del encuentro. Con una defensa más agresiva y el liderazgo de Genaro Martínez y Renzo Baudino, el equipo cordobés logró pasar al frente y controlar varios pasajes del juego. Sin embargo, cuando parecía que la visita se iba al descanso con ventaja, apareció nuevamente Amorós junto a Santiago Nesman para recuperar terreno y devolverle el liderazgo a Urquiza. El primer tiempo concluyó con el local arriba por un ajustado 42-40. La nota preocupante fue la lesión de Facundo Bustos tras una falta en ataque, que lo dejó condicionado para el resto del encuentro.

La paridad se mantuvo en el tercer cuarto. Sparta volvió a lastimar desde el perímetro con Martínez, Marco Ceppo y Aristimuño, mientras que Urquiza encontró respuestas en los aportes de Gonzalo Bustos y los hermanos Cabañas. A pesar de la presión visitante, el conjunto sanjuanino logró sostener la ventaja y cerró el parcial ganando 64-57.

Los diez minutos finales ofrecieron el máximo dramatismo. Sparta endureció su defensa, aprovechó errores ofensivos del local y encontró en Gonzalo Rubín y Aristimuño a los líderes de una remontada que incluso le permitió pasar al frente en los instantes decisivos. Cuando el panorama parecía complicarse para los sanjuaninos, Pedro Amorós volvió a asumir responsabilidades y mantuvo vivo a su equipo.

En el minuto final llegó la jugada clave. Gonzalo Bustos conectó un triple determinante para recuperar la ventaja, mientras que Amorós y Emanuel Cabañas mostraron sangre fría desde la línea de libres. Un triple de Marco Ceppo redujo la diferencia al mínimo y le puso suspenso al desenlace, pero Urquiza manejó con inteligencia la última posesión y aseguró la victoria con lanzamientos libres de Facundo Bustos para sellar el 83-79 definitivo.

Con este triunfo, Urquiza manda en la serie de playoffs frente al conjunto de Villa María y llegará con ventaja al próximo compromiso. El segundo partido se disputará el miércoles 10 de junio a las 21.30 en el Centro Cultural y Deportivo Sparta, donde los cordobeses buscarán igualar la llave y los sanjuaninos intentarán quedar a un paso de la clasificación.

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