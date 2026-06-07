Urquiza venció a Sparta en un final dramático y tomó ventaja en la serie

En el segundo segmento, Sparta cambió la dinámica del encuentro. Con una defensa más agresiva y el liderazgo de Genaro Martínez y Renzo Baudino, el equipo cordobés logró pasar al frente y controlar varios pasajes del juego. Sin embargo, cuando parecía que la visita se iba al descanso con ventaja, apareció nuevamente Amorós junto a Santiago Nesman para recuperar terreno y devolverle el liderazgo a Urquiza. El primer tiempo concluyó con el local arriba por un ajustado 42-40. La nota preocupante fue la lesión de Facundo Bustos tras una falta en ataque, que lo dejó condicionado para el resto del encuentro.

La paridad se mantuvo en el tercer cuarto. Sparta volvió a lastimar desde el perímetro con Martínez, Marco Ceppo y Aristimuño, mientras que Urquiza encontró respuestas en los aportes de Gonzalo Bustos y los hermanos Cabañas. A pesar de la presión visitante, el conjunto sanjuanino logró sostener la ventaja y cerró el parcial ganando 64-57.

Los diez minutos finales ofrecieron el máximo dramatismo. Sparta endureció su defensa, aprovechó errores ofensivos del local y encontró en Gonzalo Rubín y Aristimuño a los líderes de una remontada que incluso le permitió pasar al frente en los instantes decisivos. Cuando el panorama parecía complicarse para los sanjuaninos, Pedro Amorós volvió a asumir responsabilidades y mantuvo vivo a su equipo.

En el minuto final llegó la jugada clave. Gonzalo Bustos conectó un triple determinante para recuperar la ventaja, mientras que Amorós y Emanuel Cabañas mostraron sangre fría desde la línea de libres. Un triple de Marco Ceppo redujo la diferencia al mínimo y le puso suspenso al desenlace, pero Urquiza manejó con inteligencia la última posesión y aseguró la victoria con lanzamientos libres de Facundo Bustos para sellar el 83-79 definitivo.

Con este triunfo, Urquiza manda en la serie de playoffs frente al conjunto de Villa María y llegará con ventaja al próximo compromiso. El segundo partido se disputará el miércoles 10 de junio a las 21.30 en el Centro Cultural y Deportivo Sparta, donde los cordobeses buscarán igualar la llave y los sanjuaninos intentarán quedar a un paso de la clasificación.