Darío Benedetto aclaró qué será de su futuro tras rescindir con Boca

Tiempo atrás, el Pipa explicó que no deseaba vestir otra camiseta en el continente si no era la del Club de la Ribera y redobló en esa afirmación pese a estar en la órbita de equipo del Brasileirao. "Hay cosas de Brasil, pero cuando yo digo algo lo cumplo. Yo en Sudamérica no. Porque sino me hubiese quedado en Boca sin jugar. Con todo el respeto del mundo a los clubes, no significa que tenga algo especial, pero no. Para mi, Sudamérica es jugar en Boca. La realidad es que no hay nada concreto, mis representantes siguen trabajando. Paciencia, mientras tanto sigo entrenando".

A su vez, el goleador de 34 años aprovechó para deshacerse en elogios para con los fanáticos del Xeneize y explicar el motivo por el cual cierra en este momento su segundo ciclo en el club. "Yo no tengo palabras para agradecerle al hincha de Boca por todo el cariño que me ha dado, aun en las malas. Se agradece muchísimo. Ahora, a disfrutar a Boca como hincha. Como jugador se cumplió un ciclo. Espero que también lo entiendan de esa misma manera, que hay ciclos de jugadores que se cumplen en los clubes y el mío estaba cumplido".