Cuarto título para Argentina en L'Alcúdia: la Sub 20 brilló y gritó campeón

La Selección Argentina sub-17 de DIEGO PLACENTE se consagró campeona del COTIF L’Alcúdia.



El conjunto argentino GANÓ TODOS SUS PARTIDOS en el campeonato:



✅ 2-0 vs. Chile.

✅ 2-1 vs. Valencia.

✅ 3-0 vs. ADH Brasil.

✅ 3-0 vs. Alboraya.

✅ 2-0 vs. Valencia.



