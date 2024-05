Cuántos millones recibirá River por jugar el Mundial de Clubes

Qué necesita River para clasificarse al Mundial de Clubes

Luego de vencer a Libertad de Paraguay por 2-1 en el último compromiso en la Libertadores, con goles de Pablo Solari y Franco Mastantuono, el Millonario quedó a solo tres puntos de estar en el prestigioso certamen que organizará por primer vez la FIFA. Los de Martín Demichelis tendrán la opción de sellar su boleto en el partido ante Nacional en Montevideo si gana.

Boca, el otro equipo argentino con chances de ir al Mundial de Clubes

Al igual que River, a través del ranking Conmebol el que tiene muchas chances de ir al Mundial es Boca, que está ubicado por detrás del Millonario con 71 puntos. Sin embargo, por no estar jugando la actual edición de la Copa Libertadores no puede seguir sumando. Por eso necesita que Nacional, Independiente del Valle, Cerro Porteño y Barcelona no lo superen. El que más cerca está hoy es el Bolso, que tiene 49. Lo que debe evitar el Xeneize es que lleguen a semis. Además, tampoco tiene que pasar que un equipo argentino que no sea River se quede con el certamen.