Cuándo se juega el Boca-River: posibles fechas y días descartados

Una vez que se instaló la incertidumbre en cuanto a la fecha del Superclásico debido a que el mismo domingo 1° de octubre se realizará el debate entre los candidatos presidenciales, la especulación pasó porque el partido se trasladara al sábado 30 de septiembre. Sin embargo, este opción se cayó una vez que se confirmó que el Xeneize deberá jugar contra Palmeiras de Brasil, por la semifinal de la Copa Libertadores, el jueves 28 de septiembre en La Bombonera (ida) y el jueves 5 de octubre en el Allianz Parque (vuelta), ambos encuentros a las 21.30, y no tendría ni 48 horas de descanso.

Lo cierto es que desde la Cámara Electoral le habrían pedido a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que el domingo no haya ningún partido de fútbol directamente para que no se desviara la atención de la población argentina del debate, teniendo en cuenta que la séptima fecha de la Copa de la Liga es la de los clásicos y también se disputarían otros duelos convocantes como Racing - Independiente; San Lorenzo - Huracán, entre otros. No obstante, la Cámara Electoral no tiene la potestad para imponerle en vías legales imposibilidades a la AFA.