La Recopa Sudamericana 2027 empieza a tomar forma. Boca le ganó 2-0 a Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana y es el primer clasificado a la Recopa. Este sábado, Palmeiras le ganó 1-0 a Estudiantes en la final de la Copa Libertadores y enfrentará al Xeneize por un nuevo título continental. Enterate todos los detalles de este torneo.
Cuándo juegan Boca vs. Palmeiras por la Recopa Sudamericana
Boca se consagró en la Sudamericana y clasificó a la Recopa, donde enfrentará a Palmeiras, que se quedó con la Copa Libertadores tras superar a Estudiantes.