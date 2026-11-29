Recopa Sudamericana 2027: cuándo se juega y fecha

La Recopa Sudamericana ya tiene fecha confirmada. Conmebol oficializó la ida para el 17/2 en La Bombonera, mientras que la semana siguiente, el 24/2, se disputará la vuelta en el Nubank Parque. A su vez, como es de costumbre, este trofeo se mantendrá como el primer título internacional de Sudamérica en disputa en la temporada.

Cabe recordar que la Recopa sigue manteniendo el formato de ida y vuelta para definir al campeón y no hay final única como en la Libertadores y la Sudamericana. Por lo tanto, el primer partido será en Argentina y el segundo en Brasil.