"Todavía no se sabe. No sabemos nada. Seguramente en marzo, que será la próxima convocatoria, veremos si alguien la usa. No puedo decirte nada. Pero me encantaría", sentenció el Toro, quien ya luce la 10 en el Inter y sueña con hacerlo también en la Selección.

El delantero es el segundo máximo goleador de la era Scaloni, detrás del astro rosarino: lleva 42 goles en la Albiceleste, fue campeón del mundo, bicampeón de América y ganó la Finalissima. A su vez, convirtió tantos históricos. Su tanto más emblemático fue en el triunfazo histórico contra Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Tras el retiro de Messi, varias estrellas se ilusionan con ser el nuevo Diez de la Selección Argentina: Julián Álvarez, Nico Paz y Lautaro Martínez asoman como los principales candidatos. Lionel Scaloni tomará la decisión en 2027.