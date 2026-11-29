Turno mañana:
Espacio verde de la Iglesia Espíritu Santo.
Espacio verde Consorcio Maipú.
Plaza Consorcio Libertador.
Espacio verde de calles San Luis y Pueyrredón.
Plaza Villa Yupanqui.
Plaza Villa Juan Jufré.
Boulevard de Av. Dr. Guillermo Rawson, desde San Lorenzo hasta Juan Jufré.
Turno tarde:
Plaza Barrio Norte.
Paseo Rawson Norte, desde 25 de Mayo hasta Juan Jufré.
Plaza Evita.
Plaza Barrio Mallea Enrique Fernández.
Plaza Martín Güemes.
Martes 1 de diciembre
Turno mañana:
Boulevard de Av. Dr. Leandro Alem, desde Av. Libertador hasta Juan Jufré.
Plaza Carlos Alonso.
Plaza Barrio Fuva.
Espacios verdes de Paula A. de Sarmiento, desde Av. Libertador General San Martín hasta lateral de Circunvalación norte.
Turno tarde:
Paseo Colombia, desde Rawson hasta Av. Argentina.
Plaza Inmaculada Concepción, Barrio Mallea.
Plaza Juan Jufré.
Palmera de dos brazos.
Plaza Clemente Sarmiento.
Miércoles 2 de diciembre
Turno mañana:
Plaza Barrio Bandera Argentina.
Plaza Barrio Frondizi.
Plaza Barrio UPCN.
Plaza Barrio Las Lilas.
Plaza Barrio Las Rosas.
Plaza Juventudes Argentinas, Barrio Corrientes.
Plaza Juan Pablo II, Barrio Misiones.
Gruta de calle Yapeyú.
Plaza Barrio Storni.
Plaza Barrio Dorrego.
Plaza Barrio Costa Canal II.
Turno tarde:
Plaza Barrio Comandante Cabot.
Espacio verde de Av. Benavídez y Mendoza.
Plaza Barrio Esteban Echeverría.
Plaza Barrio Costa Canal III.
Plaza y espacio verde del Barrio Uruguay.
Jueves 3 de diciembre
Turno mañana:
Plaza 25 de Mayo.
Plaza Antonino Aberastain.
Plaza Martín Fierro.
Espacio verde del boulevard de Av. Córdoba, desde Av. Dr. Guillermo Rawson hasta Martín Güemes.
Turno tarde:
Plaza Laprida.
Columna Cabot.
Espacio verde de calle 25 de Mayo, desde Paula A. de Sarmiento hasta Matías Zavalla.
Viernes 4 de diciembre
Turno mañana:
Plaza Barrio Costa Canal I.
Espacio verde del Barrio Arturo Frondizi, detrás del Colegio Arturo Frondizi.
Turno tarde:
Plaza saludable Barrio Frondizi.
Plaza Barrio Cattani.