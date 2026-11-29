Evolución del programa en cifras

Desde la puesta en marcha de este proyecto, los registros oficiales muestran una tendencia ascendente en la elección de sitios representativos para las uniones civiles:

Durante el año 2024, se concretó el primer enlace bajo esta modalidad.

En el transcurso del 2025, la cifra se elevó a siete matrimonios realizados.

En lo que va del 2026, con la boda de Gutiérrez y Núñez ya se contabilizan nueve celebraciones, alcanzando un total de dieciséis matrimonios emblemáticos desde el lanzamiento del programa.

Requisitos para el acceso al programa

Desde la Dirección informaron que las parejas interesadas en realizar su matrimonio en sitios emblemáticos deben gestionar una solicitud formal ante el Registro Civil y completar una solicitud proporcionada por el organismo, indicando el lugar donde desean celebrar la unión. Además,

deberán presentar la siguiente documentación:

DNI: original y fotocopias de los DNI de los contrayentes y testigos.

Divorcio: en caso de que alguno de los contrayentes haya disuelto un matrimonio anterior, deberán presentar el acta de matrimonio con la nota marginal de divorcio.

Viudez: si alguno de los contrayentes es viudo, deberán presentar el acta de defunción del cónyuge anterior y el acta de matrimonio.

Partida de nacimiento: si alguno de los contrayentes nació en otra provincia, deberán presentar la partida de nacimiento correspondiente.

Testigos: si ambos contrayentes tienen domicilio en el lugar donde se celebrará el matrimonio, deberán presentar dos (2) testigos. Si alguno no tiene domicilio en la jurisdicción de la ceremonia, deberán presentar cuatro (4) testigos.

Pago del Canon: además de la presentación de la documentación mencionada, los contrayentes deberán abonar el canon o tasa actualizada correspondiente a la celebración en un lugar emblemático.

Elección del Lugar Emblemático

Las parejas que deseen casarse fuera de las oficinas del Registro Civil deberán seleccionar uno de los sitios autorizados, sujeto a disponibilidad (entre los que se encuentran el Jardín de los Poetas, el Centro Cultural Estación San Martín, los Jardines del Teatro del Bicentenario, el Museo de la Historia Urbana, el Santuario Difunta Correa y el Parque Nacional Ischigualasto).

Las autoridades destacaron que, el día del enlace, tanto los contrayentes como los testigos deben tener su DNI y acreditar su identidad ante el oficial público designado. Este profesional garantiza la legalidad del acto administrativo en el sitio elegido, asegurando el cumplimiento de la normativa vigente.