Copa País: la Liga Albardón-Angaco ganó la fase San Juan

La Selección de la Liga Albardón-Angaco venció a su par de Caucete-San Martín y jugará la fase Regional de la Copa País.

La Copa País en San Juan ya tiene dueño: la Liga Albardón-Angaco se quedó con el título de la Fase Provincial y ahora se prepara para representar a la provincia en la instancia Regional.

El camino al trofeo no fue sencillo. En el partido decisivo, los albardoneros se enfrentaron a la siempre competitiva Liga Caucetera-Sanmartiniana, que dio pelea hasta el último minuto. La diferencia estuvo en un verdadero golazo de Octavio Martín, a los 35 minutos del segundo tiempo, con un remate potente y preciso que se clavó junto al palo y selló el 1-0 definitivo.

El encuentro fue un espectáculo de alto nivel futbolístico. En la primera mitad, Caucete dispuso de dos chances claras para abrir el marcador, pero el arquero Troncoso se lució con atajadas decisivas frente a Espinoza. Albardón buscó imponer su juego a través del control del balón y, en el complemento, encontró mayor profundidad con el ingreso de Gastón Díaz, generando asociaciones peligrosas junto al Beto Malla. Irazoque y “Toti” Pérez estuvieron cerca, pero fue Martín quien finalmente rompió el cero.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del vicegobernador de la provincia, Fabián Martín, y autoridades de la Secretaría de Deporte: el subsecretario de Deporte Federado, Santiago de la Torre; el director de Deporte Federado, Daniel Kenan; el asesor deportivo, Ricardo Dillon, y otras figuras del ámbito deportivo provincial.

Con este triunfo, la Liga Albardón-Angaco no solo levantó la copa, sino que también se convirtió en símbolo de orgullo para el fútbol sanjuanino.

