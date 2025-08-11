Copa País: la Liga Albardón-Angaco ganó la fase San Juan

El camino al trofeo no fue sencillo. En el partido decisivo, los albardoneros se enfrentaron a la siempre competitiva Liga Caucetera-Sanmartiniana, que dio pelea hasta el último minuto. La diferencia estuvo en un verdadero golazo de Octavio Martín, a los 35 minutos del segundo tiempo, con un remate potente y preciso que se clavó junto al palo y selló el 1-0 definitivo.

El encuentro fue un espectáculo de alto nivel futbolístico. En la primera mitad, Caucete dispuso de dos chances claras para abrir el marcador, pero el arquero Troncoso se lució con atajadas decisivas frente a Espinoza. Albardón buscó imponer su juego a través del control del balón y, en el complemento, encontró mayor profundidad con el ingreso de Gastón Díaz, generando asociaciones peligrosas junto al Beto Malla. Irazoque y “Toti” Pérez estuvieron cerca, pero fue Martín quien finalmente rompió el cero.