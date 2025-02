Copa Davis: Garín fue chocado por su rival y quedó descalificado

Ante esta situación, Garín se negó a seguir jugando: “Yo no voy a jugar. No tienes huevos para echarlo a él, pero a mí sí. Jamás me pasó algo así. No tienes huevos. Me noqueó, me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado”, reclamó ante el árbitro principal Carlos Ramos.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GolRicky11/status/1886136902757065208&partner=&hide_thread=false En el tenis no se puede tocar al jugador es descalificación inmediatamente está el regla lo que hizo el belga Burg ameritaba eso al agredir a Garin lo que no se entiende que el juez de silla el señor Carlos Ramos no aplicó la suspensión de Burg y si de Garin con warning pic.twitter.com/YAGc9LiTn0 — RyckyDelGl (@GolRicky11) February 2, 2025

El retraso en la reanudación del encuentro derivó en tres advertencias por abuso de tiempo y luego una penalización que le costó a Chile el game y el match. Según Alejandro Orizola, médico del equipo chileno, Garín sufrió “un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y un fuerte dolor de cabeza. No estaba en condiciones de seguir jugando”.

Su capitán cuestionó la postura de los oficiales y anunció que buscarán apelar: “No puede ser así. Queremos mandar un claro mensaje a la Federación Internacional. Esto fue una falta de respeto. Vamos a hablar con el presidente de la federación y ver qué podemos hacer, vamos a tener que apelar porque estamos afectados. No hemos hecho nada malo y estamos eliminados. Tampoco hemos recibido una disculpa. Nadie ha venido a pedir perdón o a chequear cómo se encontraba Cristian. Estoy totalmente sorprendido, les he dado la mano tanto al árbitro como al capitán de Bélgica (Steve Darcis) y no he recibido absolutamente nada, estoy dolido”.

Por su parte, Garín agregó sobre el impacto: "Estaba dejándome la vida y dando el 100%. De repente veo que Bergs salta hacia mí y que despierto dos segundos después en el suelo. Perdí la conciencia tres segundos, me desmayé y no entendía la situación. Me obligaban a jugar cuando yo tenía una contusión y estaba mareado, nos parece muy poco prudente. No tengo palabras para definir lo que pasó. Veo tenis desde que nací y nunca había visto algo así. Me da pena que el árbitro me obligara a jugar".

image.png

Con esta controvertida decisión tras la “violación de tiempo”, como expresó la Davis en un comunicado, Bélgica avanzó de ronda, mientras que Chile deberá esperar hasta septiembre para disputar un repechaje e intentar regresar a la clasificación del próximo año.