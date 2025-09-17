"
Copa Davis: Argentina tiene rival para los cuartos de final

La Copa Davis realizó el sorteo de los cruces de cuartos de final que se jugarán en Bolonia. Argentina no fue cabeza de serie y se medirá ante Alemania.

Argentina ya conoce a su rival para los cuartos de final de la Copa Davis y el equipo comandado por Javier Frana enfrentará a Alemania entre el 18 y 23 de noviembre en Bolonia, Italia.

La “Albiceleste” llega al Final 8, luego de vencer contundentemente a Países Bajos en Groningen, tras ganar sus primeros tres partidos y definir la serie con tranquilidad.

La serie será al mejor de tres puntos (dos singles y un dobles) y definirá quién avanzará a semifinales para enfrentar al ganador del cruce entre España y República Checa.

El rival no será sencillo. Alemania llega como segunda preclasificada y viene de barrer 4-0 a Japón, incluso sin su máxima figura, Alexander Zverev.

Etcheverry - Copa Davis 2025

Jan-Lennard Struff (97º) y Yannick Hanfmann (134º) se hicieron cargo de los puntos de singles, mientras que el gran fuerte del conjunto germano está en el dobles: la pareja compuesta por Tim Puetz y Kevin Krawietz es una de las mejores del mundo, con 11 y 12 títulos respectivamente en la especialidad y ranking dentro del Top 15.

El historial entre ambos es alentador para Argentina: se enfrentaron en diez oportunidades, con siete triunfos para el conjunto nacional y tres para Alemania.

tenis-copa davis-zeballos-molteni-paises bajos-01 (1)

Sin embargo, la última vez que se cruzaron, en la fase de grupos de 2019, los europeos se impusieron por 3-0.

El resto de los cruces también promete espectáculo: el campeón defensor y anfitrión Italia se medirá ante Austria, Francia se enfrentará con Bélgica y España jugará contra República Checa.

Con Bolonia como epicentro del tenis durante esa semana, Argentina buscará hacer historia una vez más y soñar con levantar la Ensaladera por segunda vez.

Copa Davis - Final 8
FUENTE: noticias argentinas

