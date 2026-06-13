Con gol de Vinicius, Brasil le empata el partido a Marruecos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2065927163535061411&partner=&hide_thread=false ¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Los marroquíes se adelantaron en el resultado con el gol de Ismael Saibari antes de la pausa de hidratación. Los brasileños fallaron una ocasión clara en el primer cuarto de hora.

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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/00537tMnhs — SportsCenter (@SC_ESPN) June 13, 2026

Llegó el momento de uno de los estrenos más esperados del Mundial 2026. Brasil enfrenta este sábado a Marruecos desde las 19 horas de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C, en un partido que reúne a dos selecciones que aparecen como las principales candidatas a quedarse con la zona.