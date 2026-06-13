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Con gol de Vinicius, Brasil le empata el partido a Marruecos

Los marroquíes se adelantaron con el gol de Ismael Saibari, pero Vini mantiene con vida a la verdeamaerela, 1-1 en un partido cruzado.

En el peor momento de la Canarinha, que era superado por Marruecos, llegó el talento individual de Vinicius Júnior para enganchar en el área y ejecutar un tremendo disparo cruzado que selló el 1-1 en los Estados Unidos.

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Los marroquíes se adelantaron en el resultado con el gol de Ismael Saibari antes de la pausa de hidratación. Los brasileños fallaron una ocasión clara en el primer cuarto de hora.

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Llegó el momento de uno de los estrenos más esperados del Mundial 2026. Brasil enfrenta este sábado a Marruecos desde las 19 horas de Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, por la primera fecha del Grupo C, en un partido que reúne a dos selecciones que aparecen como las principales candidatas a quedarse con la zona.

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Formaciones

Brasil: Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.

El partido será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic y podrá verse en Argentina a través de Telefe, DSports y Disney+ Premium.

Brasil y Marruecos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo después de varios años. El antecedente mundialista favorece a la Canarinha, que se impuso 3-0 en Francia 1998. Esta vez, la historia comienza de nuevo y ambos buscan arrancar con el pie derecho en el camino hacia los octavos de final.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con cobertura especial desde Estados Unidos, sigue de cerca cada paso de la Selección Argentina y transmite todos los partidos del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo 2026.

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