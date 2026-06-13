Con gol de Vinicius, Brasil le empata el partido a Marruecos

Formaciones
Brasil: Alisson; Gabriel, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paquetá; Vinicius Júnior, Raphinha e Igor Thiago. DT: Carlo Ancelotti.
El partido será arbitrado por el esloveno Slavko Vincic y podrá verse en Argentina a través de Telefe, DSports y Disney+ Premium.
Brasil y Marruecos vuelven a cruzarse en una Copa del Mundo después de varios años. El antecedente mundialista favorece a la Canarinha, que se impuso 3-0 en Francia 1998. Esta vez, la historia comienza de nuevo y ambos buscan arrancar con el pie derecho en el camino hacia los octavos de final.
Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan. Con cobertura especial desde Estados Unidos, sigue de cerca cada paso de la Selección Argentina y transmite todos los partidos del equipo de Lionel Scaloni durante la Copa del Mundo 2026.