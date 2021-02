Contrato de Messi: el descargo del diario El Mundo

Pese a esto, Suárez expresó: "Entendemos y respetamos las iniciativas jurídicas que tanto Leo Messi como Barcelona quieran poner en marcha. No hemos recibido todavía nada. Defenderemos el derecho a la información y del interés publico en las instancias en las que lo tengamos que defender".

Por otra parte, el periodista dejó bien en claro que sabían de antemano lo que la revelación que hicieron iba a provocar. "Antes de publicar éramos conscientes de que estábamos ante algo que iba a causar una repercusión porque no en vano Leo Messi es el mejor jugador del mundo. Por lo contrato el mejor contrato de la historia del deporte sabíamos que tendríamos un impacto mundial. Estábamos preparados", aseveró en diálogo con TyC Sports.

Si bien en su portada del domingo el periódico español acusó al argentino de la compleja situación económica que atraviesa Barcelona con la contundente frase "el contrato faraónico de Messi que arruina a Barsa", Suárez aclaró que el rosarino no es responsable por el vínculo firmado.

"Messi no tiene ninguna culpa. Cuanto más dinero pueda ganar un profesional, sea Messi o sea otro jugador, pues entiendo que ahí no hay mayor culpabilidad. Otra cosa son los gestores del FC Barcelona, la directiva anterior. Nosotros hemos trabajado con este tema durante semanas, hemos hecho consultas a especialistas económicos y para la mayoría el contrato podía generar una situación insostenible para un club del rango del Barcelona, por mucho que sea lo que el propio Messi genera. Eso siempre es un intangible porque no sabemos qué parte de un contrato de televisión se firma o no porque Messi está en tu equipo o no. Indudablemente hay una parte pero eso es muy difícil de medir. Con independencia de eso, era un contrato que podía llevar al club a un riesgo alto de estar en una situación económica muy comprometida como es actualmente", contó.

Y fundamentó sus dichos con una comparación: "Crsitiano Ronaldo, que era el segundo jugador mejor pago cuando estaba en el Real Madrid, se acabó marchando del Real Madrid porque Florentino Pérez (presidente del Merengue) considero que no era económicamente viable ascender su salario a 30 millones de euros netos por temporada. En el caso de Leo Messi, el Barsa le renueva por más del doble. Si consiguiera todos los variables, ganaría 74 millones de euros netos y a Cristiano Ronaldo el Madrid le negó 30 millones de euros netos, es decir menos de la mitad. Creo que Messi es mas jugador que Cristiano Ronaldo pero nos encontrábamos ante los dos jugadores que están en el podio junto con Neymar, que en el París Saint-Germain está también por una cifra similar a esa de 30 millones de euros, que seria lo que Cristiano Ronaldo gana ahora en la Juventus".

Lejos de detenerse allí, el jefe de deportes de El Mundo añadió: "El gran rival de Barcelona que es el Real Madrid, dirigido por un empresario que es muy potente como Florentino Pérez, decidió que no era viable pagarle 30 millones de euros a un jugador y en cambio quienes dirigían el Barcelona, creo que por un contexto de mucha presión para ellos y de mucha debilidad para el club, pues en mi opinión pasaron el limite".

Sobre el final de la entrevista, Suárez aseguró que "ya no hay muchas cosas importantes por revelar", aunque aclaró: "Hay cosas un poco curiosas en las clausulas. Por ejemplo, hay una clausula que mañana publicaremos en la que se le pide al jugador que se integre en la cultura catalana, pero eso no es exclusivo del contrato con Messi. Existe también en contratos de otros jugadores del Barcelona y no hay muchas cosas mas de la entidad de las que hemos publicado".