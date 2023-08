La selección Argentina femenina sub 21 de vóleibol ya se encuentra en México entrenando en Guanajuato, a la espera del inicio del Campeonato Mundial U21 que se disputará en las ciudades de León para los grupos A y C y en Aguascalientes para los grupos B y D. Las Panteritas integran el grupo C, junto a Polonia, Serbia y China, un grupo que en la previa, aparece como muy difícil, pero no inaccesible.