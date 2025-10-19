San Martín venció a Independiente y encendió la esperanza en Concepción

San Martín derrotó a Independiente y Concepción sueña con quedarse en Primera. El Verdinegro le ganó 1-0 en el Hilario Sánchez en el marco de la decimotercera jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Independiente sigue sin conocer la victoria y ostenta la última plaza. Tomás Fernández fue el autor del único tanto del encuentro.
