San Martín venció a Independiente y encendió la esperanza en Concepción

El Verdinegro ganó 1-0 en el Hilario Sánchez, con gol de Tomás Fernández, y sueña con quedarse en Primera.

San Martín derrotó a Independiente y Concepción sueña con quedarse en Primera. El Verdinegro le ganó 1-0 en el Hilario Sánchez en el marco de la decimotercera jornada de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Independiente sigue sin conocer la victoria y ostenta la última plaza. Tomás Fernández fue el autor del único tanto del encuentro.

La primera parte comenzó de manera esperanzadora para el equipo de Gustavo Quinteros. A los 5 minutos de juego, Pablo Galdames capturó un rebote dentro del área rival, le cometieron infracción y el árbitro Andrés Merlos cobró penal. El propio mediocampista fue quien se hizo cargo de la pena máxima, pero el arquero Matías Borgogno se quedó con el disparo.

Ya en el complemento, la historia se torcía para el Rojo. A los 18 minutos del segundo tiempo, Tomás Fernández abrió el marcador para los dueños de casa en la única chance que tuvo en todo el partido y le sirvió para sentenciar el duelo. Asimismo, como si fuese poco, en los últimos minutos del partido, Leo Godoy había puesto la igualdad en el marcador, pero mediante la revisión del VAR se detectó una posición adelantada del lateral y el tanto fue anulado.

Con la victoria, el equipo de Leandro Romagnoli llegó a 17 puntos y se ubica en la sexta colocación de la Zona B. Además, en la tabla anual llegó a 26 unidades y superó a Aldosivi, que ahora está último.

Independiente, por su parte, sigue sin ganar y en el último lugar con apenas seis unidades.

En la próxima fecha, los del Pueblo Viejo jugarán un duelo clave ante Godoy Cruz, con el que está igualado en la tabla anual; mientras que el Rojo recibirá a Atlético Tucumán.

