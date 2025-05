Confirmado: Ángel Di María vuelve a Rosario Central

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Somos Rosario (@somosrosariook)

Di María no pudo cerrar con un título su temporada en Benfica, ya que en la última fecha de la liga portuguesa su equipo empató de visitante y perdió la corona con Sporting Lisboa. Los blanquiverdes también se impusieron en la Taça de Portugal el domingo pasado y, entre lágrimas, el argentino cerró su etapa en territorio lusitano. Ahora se confirmó que, tras las gestiones de Gonzalo Belloso, presidente de Central, y la voluntad del futbolista, la operación quedó finiquitada.

De esta forma, Di María podrá cumplir el sueño de jugar nuevamente en el club que lo formó, anhelo que quedó trunco a mediados del año pasado, cuando culminó su participación en la Copa América y todavía no tenía resuelto que firmaría con Benfica.

Belloso había comentado sobre su vuelta frustrada: “Él nos informó luego del hecho de las amenazas que empezó a correr en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. Nos comunicamos y nos dijo que no siente las garantías de seguridad para él ni para su familia”. Vale recordar que la familia del ex PSG y Juventus había recibido amenazas de muerte tiempo atrás.