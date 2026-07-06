En partido intenso, Inglaterra derrotó a México y avanzó a cuarto de final

El futbolista del Real Madrid abrió el marcador de cabeza tras un centro de Bukayo Saka luego de un rápido contragolpe y, poco después, aprovechó una recuperación alta de Anthony Gordon y una asistencia de Harry Kane para definir el 2-0.

Harry Kane.Agencia NA (Xinhua)

Antes del descanso, Julián Quiñones descontó con una notable volea dentro del área para establecer el 2-1. En el complemento, Jarrell Quansah fue expulsado tras una dura infracción sobre Jesús Gallardo, sancionada con intervención del VAR.

Pese a jugar con diez, Inglaterra amplió la ventaja mediante un penal cometido por Israel Rangel sobre Gordon. Kane convirtió el 3-1 y alcanzó su sexto gol en el Mundial. México volvió a descontar con otro penal, esta vez por una infracción del propio Kane sobre Roberto Alvarado, que Raúl Jiménez transformó en el 3-2 definitivo.

Édson Álvarez tuvo el empate con un cabezazo que se fue apenas desviado, mientras Jordan Pickford sostuvo el resultado con algunas intervenciones decisivas. Inglaterra resistió el asedio final, selló su clasificación y avanzó de ronda con Bellingham como gran figura.