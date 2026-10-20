Con Paredes en el banco, Boca buscará remontar la serie ante Vasco Da Gama

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena afronta la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 con la obligación de remontar el 0-1 sufrido en la Bombonera. Para este duelo decisivo, el Xeneize no contará desde el arranque con su capitán y referente, Leandro Paredes.

El conjunto de la Ribera llega a Brasil impulsado por su presente en el ámbito local. Tras vencer 2-1 a Talleres por el Torneo Clausura, se mantiene en lo más alto de la Tabla Anual y recuperó confianza de cara a un compromiso clave para sus aspiraciones internacionales.