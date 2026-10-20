Las croquetas de brócoli y queso son ideales para resolver una cena rápida, preparar una guarnición diferente o servir como entrada. La combinación de brócoli cocido, queso rallado y huevo permite conseguir una mezcla sabrosa que, con la proporción justa de ingredientes, se transforma en bocaditos dorados por fuera y suaves por dentro.
Croquetas de brócoli fáciles: una receta deliciosa
Con un interior tierno, mucho sabor y una cubierta dorada, estas croquetas de brócoli son una forma deliciosa de sumar verduras al menú.