"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > A un click > receta

Croquetas de brócoli fáciles: una receta deliciosa

Con un interior tierno, mucho sabor y una cubierta dorada, estas croquetas de brócoli son una forma deliciosa de sumar verduras al menú.

Las croquetas de brócoli y queso son ideales para resolver una cena rápida, preparar una guarnición diferente o servir como entrada. La combinación de brócoli cocido, queso rallado y huevo permite conseguir una mezcla sabrosa que, con la proporción justa de ingredientes, se transforma en bocaditos dorados por fuera y suaves por dentro.

Si buscás nuevas recetas para incorporar verduras de una manera rica y sencilla, esta preparación es una excelente alternativa. El secreto para que no se desarmen está en escurrir bien el brócoli y dejar enfriar la mezcla antes de formar las croquetas. También podés acompañarlas con una tarta de espinaca y ricota casera para completar una comida llena de sabor.

Ingredientes

  • 400 g de brócoli
  • 1 huevo
  • 100 g de queso mozzarella rallado
  • 40 g de queso rallado tipo parmesano
  • 4 cucharadas de pan rallado, aproximadamente
  • 1 diente de ajo picado, opcional
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de aceite de oliva
  • Pan rallado extra para rebozar, si lo deseás

Preparación

  • 1

    Cocinar el brócoli. Separá las flores y cocinalas al vapor durante 6 a 8 minutos, hasta que estén tiernas. También podés hervirlas brevemente, pero evitá que absorban demasiada agua.

  • 2

    Escurrir y picar. Dejá que el brócoli pierda el vapor y escurrilo muy bien. Picá las flores finamente con un cuchillo o pisalas con un tenedor, sin convertirlas en puré.

  • 3

    Preparar la mezcla. Colocá el brócoli en un recipiente y agregá el huevo, la mozzarella, el queso rallado, el ajo, la sal y la pimienta. Incorporá el pan rallado de a poco hasta obtener una mezcla húmeda, pero que se pueda moldear.

  • 4

    Dejar enfriar. Llevá la preparación a la heladera durante 15 minutos. Este descanso ayuda a que los ingredientes se integren y las croquetas mantengan su forma.

  • 5

    Formar las croquetas. Tomá pequeñas porciones y dales forma redonda u ovalada con las manos. Si querés una cubierta más crocante, pasalas suavemente por pan rallado extra.

  • 6

    Hornear hasta dorar. Acomodá las croquetas en una placa aceitada, pincelá o rociá con un poco de aceite de oliva y horneá a 200 °C durante 18 a 20 minutos. Giralas a mitad de la cocción para que se doren de ambos lados.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar