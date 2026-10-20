Croquetas de brócoli fáciles: una receta deliciosa

Si buscás nuevas recetas para incorporar verduras de una manera rica y sencilla, esta preparación es una excelente alternativa. El secreto para que no se desarmen está en escurrir bien el brócoli y dejar enfriar la mezcla antes de formar las croquetas. También podés acompañarlas con una tarta de espinaca y ricota casera para completar una comida llena de sabor.

1 Cocinar el brócoli. Separá las flores y cocinalas al vapor durante 6 a 8 minutos, hasta que estén tiernas. También podés hervirlas brevemente, pero evitá que absorban demasiada agua.

2 Escurrir y picar. Dejá que el brócoli pierda el vapor y escurrilo muy bien. Picá las flores finamente con un cuchillo o pisalas con un tenedor, sin convertirlas en puré.

3 Preparar la mezcla. Colocá el brócoli en un recipiente y agregá el huevo, la mozzarella, el queso rallado, el ajo, la sal y la pimienta. Incorporá el pan rallado de a poco hasta obtener una mezcla húmeda, pero que se pueda moldear.

4 Dejar enfriar. Llevá la preparación a la heladera durante 15 minutos. Este descanso ayuda a que los ingredientes se integren y las croquetas mantengan su forma.

5 Formar las croquetas. Tomá pequeñas porciones y dales forma redonda u ovalada con las manos. Si querés una cubierta más crocante, pasalas suavemente por pan rallado extra.