Dura sanción al DT de Egipto por gestos ante Argentina en el Mundial

Estas sanciones se realizaron debido a las escandalosas declaraciones del técnico y del delantero luego de sufrir una remontada histórica ante Argentina, cuando iban ganando por dos goles y terminaron con derrota por tres sobre el final para quedar eliminados en los octavos de final del Mundial que se disputó en Estados Unidos, Canadá y México este mismo año.

Hossam Hassan se quejó del arbitraje del francés François Letexier: “fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”; además de afirmar que es una “cuestión de marketing y dinero” y sentenció que “ellos”, en representación de la FIFA, “quieren que Messi sea campeón del mundo”; esto se sumó a los gestos que hizo cruzando los brazos hacia arriba en medio de la cancha enfrente de Lionel Messi, al igual que su hermano, que quiso enfrentar al

Sus reclamos fueron continuados por el delantero Mostafa Ziko que felicitó a Argentina “por la Copa del Mundo”, para luego agregar que el torneo está “arreglado” y “el árbitro fue injusto”.