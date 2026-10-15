UPCN Vóley abre la temporada 2026/2027 con la Supercopa

Para UPCN, la Supercopa representa la primera posibilidad de pelear por un título en una temporada que también incluirá la Superliga Argentina de Vóleibol, la Copa ACLAV y el Campeonato Sudamericano de Clubes, que clasifica al Mundial de Clubes.

El conjunto sanjuanino buscará volver a quedarse con la Supercopa, competencia que conquistó por última vez en la temporada 2021/22, cuando derrotó a Ciudad Vóley en la final.

UPCN es el máximo ganador del historial de este certamen y su antecesor, ya que antes el torneo se llamaba Copa Master. El club obtuvo seis ediciones de la Copa Master, en 2010, 2011, 2013, 2014, 2016 y 2017, y sumó luego la Supercopa 2021/2022.

El debut oficial llega después de una extensa etapa de preparación, con semanas de entrenamientos y partidos amistosos que permitieron al cuerpo técnico evaluar variantes y darle rodaje al plantel.

En primer lugar, UPCN recibió al seleccionado de Japón B en su estadio, en San Juan, para disputar dos encuentros de preparación. Posteriormente, realizó una gira por Brasil, donde participó de la Copa Internacional Brasil Atacadista, en Joinville, Santa Catarina.

El equipo sanjuanino completó una actuación invicta y se consagró campeón tras ganar sus cinco partidos, incluida la final frente al conjunto local, Joinville Vôlei, por 3-2.

El plantel para la temporada 2026/2027

UPCN afrontará el nuevo ciclo bajo la conducción técnica de Fabián Armoa.

La nómina está integrada por los armadores Mateo Bozikovich y Gaspar Bitar; los opuestos Petar Premovic (Serbia), y Gerónimo Elgueta; los receptores puntas Alejandro Toro, Leon Meier (Alemania), Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar, Iván Quiroga y Pablo Crer; y los líberos Federico Trucco y Tomás Ruiz.

El equipo mantiene la base del plantel que se consagró campeón de la Liga Argentina en la temporada anterior, reforzándose con Premovic, Crer, Ruiz y Bitar.

Con la Supercopa como primer compromiso, UPCN comenzará a transitar una nueva temporada del vóleibol nacional, que será especial porque se va a enmarcar en los 20 años del club.